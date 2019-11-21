Что делать, если вашего ребенка травят другие дети: советы родителям

За 2017 год 67% подростков сталкиваемся с буллингом: как жертва, обидчик или свидетель. К сожалению, четверть из них были жертвами и 48% никому об этом не сообщили. Впоследствии такая травля ребенка может оставлять глубокие эмоциональные шрамы, которые будут проявляться в будущем.

Об этом рассказала психолог, основательница школы "Эмолект" Оксана Писаренко изданию Anywell.

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Как общаются дети

Конечно, первые знакомства и формирования связей начинаются в дошкольном возрасте. Однако иногда даже там могут возникать конфликтные ситуации или вспышки агрессии.

Чаще всего в коллективе есть несколько активных детей, которые формируют "центр" компании. Также есть дети, которые находятся якобы "в подчинении" у них. Такая расстановка сил может негативно повлиять на обе группы детей: у первых развивается повышенная самооценка и ощущение власти над ситуациями в коллективе, а вторые или занимают позицию соратников, или начинают чувствовать себя неуверенно в коллективе,

– отметила Психолог.

Кроме того, это может негативно отразиться в будущем, в частности желании ребенка вступать в отношения с другими компаниями и может создать проблемы.



Детям не всегда удается подружиться

Что может подтолкнуть ребенка к буллингу?

По словам Оксаны Писаренко, ребенок может начать травить других по многим причинам, которые определяются ситуацией в семье или в коллективе.

Среди причин могут быть следующие:

Отсутствие внимания со стороны родителей или родных. Желание занять и показать позицию "лидера" в коллективе. Давление со стороны сверстников. Он сам раньше был жертвой буллинг.

Психолог добавляет, что важно понимать, что буллинг появляется там, где нет поддержки. "Детям нужно объяснять, что чувства бывают разными, что кто-то кому-то может не нравиться и т.д.", – говорит она.

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Каких детей могут травить?

Конечно, объектом травли может стать любой ребенок, но часто это дети с повышенной чувствительностью или эмоционально уязвимые.

Агрессоры намеренно выбирают и бьют по наиболее болезненным точкам: например, могут напасть на ребенка из неблагополучной семьи, ребенка с инвалидностью, ребенка с неопределенной гендерной идентичностью или просто на неуверенного в себе человека,

– ответила експертка.

Она отмечает, что дети в ситуации буллинга могут чувствовать сложные эмоции, с которыми самостоятельно справиться нелегко: стыд, вина, страх, ужас и ощущение, что с ним что-то не так, потому его и буллят и т.д. и это еще больше может ухудшить их состояние .

Как воспитать ребенка, чтобы он мог защитить себя?

Во-первых, как отмечает психолог, ребенок должен восприниматься взрослыми как самостоятельная личность, так у него будет формироваться уважительное отношение к себе, старшим и другим детям.