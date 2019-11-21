Что делать, если вашего ребенка травят другие дети: советы родителям

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Что делать, если вашего ребенка травят другие дети / dailymom

За 2017 год 67% подростков сталкиваемся с буллингом: как жертва, обидчик или свидетель. К сожалению, четверть из них были жертвами и 48% никому об этом не сообщили. Впоследствии такая травля ребенка может оставлять глубокие эмоциональные шрамы, которые будут проявляться в будущем.

Об этом рассказала психолог, основательница школы "Эмолект" Оксана Писаренко изданию Anywell.

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Конечно, первые знакомства и формирования связей начинаются в дошкольном возрасте. Однако иногда даже там могут возникать конфликтные ситуации или вспышки агрессии.

Чаще всего в коллективе есть несколько активных детей, которые формируют "центр" компании. Также есть дети, которые находятся якобы "в подчинении" у них. Такая расстановка сил может негативно повлиять на обе группы детей: у первых развивается повышенная самооценка и ощущение власти над ситуациями в коллективе, а вторые или занимают позицию соратников, или начинают чувствовать себя неуверенно в коллективе,
– отметила Психолог.

Кроме того, это может негативно отразиться в будущем, в частности желании ребенка вступать в отношения с другими компаниями и может создать проблемы.

Дітям не завжди вдається подружитися
Детям не всегда удается подружиться

По словам Оксаны Писаренко, ребенок может начать травить других по многим причинам, которые определяются ситуацией в семье или в коллективе.

Среди причин могут быть следующие:

  1. Отсутствие внимания со стороны родителей или родных.
  2. Желание занять и показать позицию "лидера" в коллективе.
  3. Давление со стороны сверстников.
  4. Он сам раньше был жертвой буллинг.

Психолог добавляет, что важно понимать, что буллинг появляется там, где нет поддержки. "Детям нужно объяснять, что чувства бывают разными, что кто-то кому-то может не нравиться и т.д.", – говорит она.

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Конечно, объектом травли может стать любой ребенок, но часто это дети с повышенной чувствительностью или эмоционально уязвимые.

Агрессоры намеренно выбирают и бьют по наиболее болезненным точкам: например, могут напасть на ребенка из неблагополучной семьи, ребенка с инвалидностью, ребенка с неопределенной гендерной идентичностью или просто на неуверенного в себе человека,
– ответила експертка.

Она отмечает, что дети в ситуации буллинга могут чувствовать сложные эмоции, с которыми самостоятельно справиться нелегко: стыд, вина, страх, ужас и ощущение, что с ним что-то не так, потому его и буллят и т.д. и это еще больше может ухудшить их состояние .

Во-первых, как отмечает психолог, ребенок должен восприниматься взрослыми как самостоятельная личность, так у него будет формироваться уважительное отношение к себе, старшим и другим детям.

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"Во-вторых, – умение ребенка определять свои личные границы. Сначала оно формируется во взаимодействии с родителями: человек с малых лет должен понимать и чувствовать, где его эмоции, действия, убеждения и мысли, а где – чужие", – говорит Оксана Писаренко .

Она добавила, что ребенок также должен уметь понимать и принимать собственные эмоции, чувства, реагировать на эмоции людей, то есть обладать высоким уровенем эмоционального интеллекта.

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Поэтому его развитие следует начать с малых лет:

  • объяснять свои эмоции, рассказывать, что они означают и что при этом чувствуют другие;
  • научить управлять конфликтами, держать свои эмоции под контролем;
  • создавать атмосферу доверия и заботы, чтобы ребенок мог сразу обо всем рассказать.

Психолог считает, что важно открытое общение с родителями, которое формирует безопасность и внутреннее понимание, что с ребенком все хорошо и он всегда будет принят.

"Если ребенок стал объектом травли, поддержка со стороны родителей и близких людей крайне важна. Необходимо его выслушать, обсудить, какие эмоции у него вызывает данная ситуация, дать ему понять, что не все дети такие, что родители его любят, заботятся и беспокоятся о нем", – сказала Оксана Писаренко.

Смотрите видео, как выявить буллинг:

Эксперт заверила, что в семье должна царить атмосфера доверия и безопасное пространство, чтобы у ребенок мог беспроблемно рассказать маме или папе о своих проблемах и попросить о помощи.

Если ребенок таки признался, говорит психолог, не бросаться сразу в эмоциональное реагирование и желание мгновенно решить проблему путем разговоров с другими детьми, родителями и преподавателями. Можно похвалить ребенка за то, что он с вами этим поделился.

Если же ребенок является обидчиком, крайне важно выяснить причину такого поведения. Нужно обратить особое внимание на чувства ребенка: чувствует ли он стыд за содеянное, злится ли он на что-то или кого-то и поэтому так себя ведет, другое. Наказание может ухудшить и вряд ли исправит ситуацию,
– заявила Оксана Писаренко.

Психолог предлагает провести беседу с ребенком, обсудить, почему то, что он делает, неправильно, к каким последствиям это может привести и помочь исправить ситуацию.

ЖЕСТОКИЕ ПРИМЕРЫ БУЛЛИНГА В УКРАИНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ВРЕМЯ
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Автор: Мария Бондар
Теги: Новости Украины Психология семьи Дети Родители и дети Семья Дети и несовершеннолетние Буллинг
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