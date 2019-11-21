Что делать, если вашего ребенка травят другие дети: советы родителям
За 2017 год 67% подростков сталкиваемся с буллингом: как жертва, обидчик или свидетель. К сожалению, четверть из них были жертвами и 48% никому об этом не сообщили. Впоследствии такая травля ребенка может оставлять глубокие эмоциональные шрамы, которые будут проявляться в будущем.
Об этом рассказала психолог, основательница школы "Эмолект" Оксана Писаренко изданию Anywell.
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Как общаются дети
Конечно, первые знакомства и формирования связей начинаются в дошкольном возрасте. Однако иногда даже там могут возникать конфликтные ситуации или вспышки агрессии.
Чаще всего в коллективе есть несколько активных детей, которые формируют "центр" компании. Также есть дети, которые находятся якобы "в подчинении" у них. Такая расстановка сил может негативно повлиять на обе группы детей: у первых развивается повышенная самооценка и ощущение власти над ситуациями в коллективе, а вторые или занимают позицию соратников, или начинают чувствовать себя неуверенно в коллективе,
– отметила Психолог.
Кроме того, это может негативно отразиться в будущем, в частности желании ребенка вступать в отношения с другими компаниями и может создать проблемы.
Детям не всегда удается подружиться
Что может подтолкнуть ребенка к буллингу?
По словам Оксаны Писаренко, ребенок может начать травить других по многим причинам, которые определяются ситуацией в семье или в коллективе.
Среди причин могут быть следующие:
- Отсутствие внимания со стороны родителей или родных.
- Желание занять и показать позицию "лидера" в коллективе.
- Давление со стороны сверстников.
- Он сам раньше был жертвой буллинг.
Психолог добавляет, что важно понимать, что буллинг появляется там, где нет поддержки. "Детям нужно объяснять, что чувства бывают разными, что кто-то кому-то может не нравиться и т.д.", – говорит она.
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Каких детей могут травить?
Конечно, объектом травли может стать любой ребенок, но часто это дети с повышенной чувствительностью или эмоционально уязвимые.
Агрессоры намеренно выбирают и бьют по наиболее болезненным точкам: например, могут напасть на ребенка из неблагополучной семьи, ребенка с инвалидностью, ребенка с неопределенной гендерной идентичностью или просто на неуверенного в себе человека,
– ответила експертка.
Она отмечает, что дети в ситуации буллинга могут чувствовать сложные эмоции, с которыми самостоятельно справиться нелегко: стыд, вина, страх, ужас и ощущение, что с ним что-то не так, потому его и буллят и т.д. и это еще больше может ухудшить их состояние .
Как воспитать ребенка, чтобы он мог защитить себя?
Во-первых, как отмечает психолог, ребенок должен восприниматься взрослыми как самостоятельная личность, так у него будет формироваться уважительное отношение к себе, старшим и другим детям.
Объясняйте ребенку, что он не может оскорблять других
"Во-вторых, – умение ребенка определять свои личные границы. Сначала оно формируется во взаимодействии с родителями: человек с малых лет должен понимать и чувствовать, где его эмоции, действия, убеждения и мысли, а где – чужие", – говорит Оксана Писаренко .
Она добавила, что ребенок также должен уметь понимать и принимать собственные эмоции, чувства, реагировать на эмоции людей, то есть обладать высоким уровенем эмоционального интеллекта.
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Поэтому его развитие следует начать с малых лет:
- объяснять свои эмоции, рассказывать, что они означают и что при этом чувствуют другие;
- научить управлять конфликтами, держать свои эмоции под контролем;
- создавать атмосферу доверия и заботы, чтобы ребенок мог сразу обо всем рассказать.
Психолог считает, что важно открытое общение с родителями, которое формирует безопасность и внутреннее понимание, что с ребенком все хорошо и он всегда будет принят.
Что делать родителям, когда травят их ребенка
"Если ребенок стал объектом травли, поддержка со стороны родителей и близких людей крайне важна. Необходимо его выслушать, обсудить, какие эмоции у него вызывает данная ситуация, дать ему понять, что не все дети такие, что родители его любят, заботятся и беспокоятся о нем", – сказала Оксана Писаренко.
Смотрите видео, как выявить буллинг:
Эксперт заверила, что в семье должна царить атмосфера доверия и безопасное пространство, чтобы у ребенок мог беспроблемно рассказать маме или папе о своих проблемах и попросить о помощи.
Если ребенок таки признался, говорит психолог, не бросаться сразу в эмоциональное реагирование и желание мгновенно решить проблему путем разговоров с другими детьми, родителями и преподавателями. Можно похвалить ребенка за то, что он с вами этим поделился.
Если же ребенок является обидчиком, крайне важно выяснить причину такого поведения. Нужно обратить особое внимание на чувства ребенка: чувствует ли он стыд за содеянное, злится ли он на что-то или кого-то и поэтому так себя ведет, другое. Наказание может ухудшить и вряд ли исправит ситуацию,
– заявила Оксана Писаренко.
Психолог предлагает провести беседу с ребенком, обсудить, почему то, что он делает, неправильно, к каким последствиям это может привести и помочь исправить ситуацию.