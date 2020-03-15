Что делать, если вашим родителям не нравится ваш избранник

Часто может случиться так, что вашим родителям не нравится ваш избранник. Это может быть из-за того, что он/она имеет тот же типаж, как и ваш бывший/бывшая и т. д. Поэтому, для начала вы должны выяснить причину невосприятия партнера родителями, а тогда уже искать детали и решать, как к этому отнестись.

Психологи утверждают, что стоит слушать советов родителей, но дайте им понять, что вы не потерпите ненависти или неуважения. Скажите, что вы хотите сделать все возможное, чтобы иметь прекрасные отношения, которые не принесут вреда, пишет Welland Good.

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"Если свекрови не нравится невестка (или тещи – зять), она должна стараться работать над отношениями, а не просто недобросовестно относиться к выбору своего сына/дочери. Поддержите своего ребенка и не злоупотребляйте плохими словами с ее/его избранником или избранницей, чтобы иметь здоровые отношения с ребенком", – говорит эксперт Гейл Сольц.

Почему родителям не нравится ваш партнер? Родителей может не устраивать то, что у вашей второй половинки нет высшего образования, нет перспективной работы или есть какие-то странные или опасные хобби и тому подобное – то есть они думают, что этот человек вам не пара.

Поэтому вам нужно набраться терпения и постоянно говорить родителям о том, что вы действительно любите этого человека и веришь в его силы. Объясните, что вы цените личностные качества этого человека и видите в своей второй половинке потенциал развиваться, преодолевать любые трудности и достигать успеха.



Главное, что вы любите вторую половинку / Фото УП.Жизнь

Самое важное, по словам психологов, – это то, как ваш партнер реагирует на негативное отношение родителей. Вы и ваш партнер должны быть на одной стороне и общаться. "Ваш избранник должен соглашаться с вами по этому вопросу, создавая пространство, что он будет продолжать отношения с вами, даже если к нему враждебно относятся ваши родные.

Если же вы не нравитесь родителям своего партнера, то вам нужно будет признать, что тогда в вас не будет хороших отношений с ними, но главное – иметь необходимую поддержку от любимого человека.