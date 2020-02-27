Что должна знать пара, которая начинает жить вместе: советы

Часто совместная жизнь пары – это долгожданный и волнующий момент. Однако, начиная жить вместе следует помнить, что эйфорию рано или поздно сменят привычные будни, а вместе с этим изменятся быт, сексуальные отношения и социальные обязательства.

Поэтому издание ELLE опубликовало несколько важных вещей, которые необходимо учитывать с самого начала совместной жизни.

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Советы паре, которая впервые начинает жить вместе

Личное пространство

Идея личного пространства важна в отношениях, ведь пара должна иметь хоть несколько минут отдыха друг от друга.К тому же, у каждого из нас есть свои странности и вредные привычки, поэтому очень важно сразу обозначить свои личные границы. По словам психологов, это и является залогом долгих и крепких отношений.

Поиск компромиссов

Каждая пара будет иметь конфликты из-за определенных вопросов или вещей, но главное для любимых – найти компромисс, который удовлетворит обоих. Особенно первые дни и недели совместной жизни потребуют компромиссов в бытовых мелочах.

Распределение обязанностей

Считается, что чем быстрее в первые дни совместной жизни пара определяет обязанности друг друга по дому, тем проще будет не замечать этих вещей и уж тем более не давать им вмешаться в отношения.Некоторые девушки после переезда к любимому могут сразу "впадать" в уборку, стирку, готовку и т. д., в то время, когда их партнер будет лежать на диване и отдыхать. Вот почему важно с самого начала определиться с домашними делами так, чтобы у каждого была своя сфера ответственности.

Говорить на равных

Главное правило для пар, которые только начинают жить вместе, – это открыто говорить обо всем, в частности недовольстве чем-то, собственной неуверенности и тому подобное.

Честность и открытость в отношениях является спасением от недомолвок и ссор и еще больше сближает пару. Очень важно с самого начала не бояться признать слабости и недостатки друг друга, не держать в себе обиду и делиться всем, что волнует. И всегда говорить на равных, ведь так и рождается взаимное уважение, которое станет основой крепких отношений на долгие годы.