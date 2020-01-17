Что должны делать родители, чтобы дети их слушали

Нет ни идеальных родителей, ни идеальных детей. Но бесспорно, всех взрослых очень огорчает, когда их дети не слушаются или капризничают. Что делать в таких случаях - читайте в нашем материале.

Родители должны научить ребенка быть послушным, передает издание Workingmother.

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Но, конечно, все стоит объяснять через собственный пример. Ведь дети постоянно смотрят на действия родителей и повторяют это.

Что делать, чтобы ребенок вас слушал

Старайтесь не ворчать

Большое количество родителей допускает серьезную ошибку, начиная ворчать на своих детей. Они делают это, потому что смущены, однако не задумываются, что такая манера поведения имеет исключительно негативный эффект.

Поэтому, что бы вы ни делали, не ворчите и не "пилите" ребенка.

Требуйте вербального подтверждения того, что вас услышали

Часто бывает так, что мы говорим что-то детям, однако не знаем, что они услышали и слушали ли вообще. В результате неизвестно сделают ли они то, что их просят или нет.

Есть достаточно простой способ справиться с этой проблемой: попросите ребенка словами подтвердить, что она услышала и поняла сказанное. Для большей уверенности можно попросить повторить, что вы сказали.

Используйте положительное поощрение

Чтобы добиться внимания от ребенка, покажите ему, как сильно вы цените, когда он вас слушает и обращает внимание на то, что вы говорите. Не надо ругать его когда он не слушает, зато лучше каждый раз, когда послушает, хвалите его за это.

Следите за своим тоном

Какой тон вы используете, когда говорите со своими детьми? Гневный и резкий, может хороший и нежный?

С детства дети более склонны слушаться тогда, когда чувствуют, что вы положительно к ним настроены и проявляете любовь и заботу. Следите за своим тоном и тогда добьетесь лучших результатов.

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Подавайте пример

Вы никогда не задумывались над тем, что, возможно, ваши дети не слушают вас, потому что вы не слушаете их? Дети очень часто отражают поведение родителей. Поэтому, если вы преимущественно игнорируете то, что они говорят, не удивительно, что и они считают такое поведение нормальным.

В наше время родители настолько заняты, что пропускают мимо внимания то, что им кажется незначительным. Однако, на самом деле некоторые мелочи могут иметь значительное влияние на поведение ребенка.



Проводите больше времени с детьми / Фото Unsplash

Поэтому вместо того, чтобы игнорировать то, что рассказывает вам ребенок, поддерживайте разговор и показывайте, что вы действительно слушаете и вам интересно. Это, как минимум, подтвердит, что вы сами придерживаетесь того, почему учите своих детей.

Запасайтесь терпением

Значение терпения в воспитании детей невозможно переоценить. Если хотите, чтобы дети научились вас слушать, придется проявить максимальную терпеливость.

А чем больше вы раздражаетесь, тем больше ваш ребенок будет замыкаться в себе и игнорировать ваши слова. Держите эмоции под контролем и помните, что за один день научиться слушать невозможно, это длительный процесс. Помогите и поддержите их на пути к этому.