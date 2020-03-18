Что известно о американском стиле воспитания детей и почему он становится все популярнее

Европейцы относятся к воспитанию детей более непринужденно, чем американцы. Но сегодня именно интенсивное отцовство становится все более распространенным среди развитых стран мира.

Воспитание детей, как известно, заметно отличается в разных обществах, пишет ВВС. Украина.

Цкаво! Без телесных наказаний и обращаются "как с царем": чем полезен тибетский способ воспитания детей

Например, в 2009 году международная группа ученых сравнила, какие черты родители из разных стран стремились видеть в своих чадах. Различия были шокирующими. Так,

нидерландские родители главными составляющими воспитания назвали отдых, чистоту и режим;

главными составляющими воспитания назвали отдых, чистоту и режим; итальянцы хотели, чтобы их дети были закаленными, уравновешенными и симпатичными;

хотели, чтобы их дети были закаленными, уравновешенными и симпатичными; американские родители считали важнее интеллект и умственное развитие.

Поэтому приоритеты американцев свидетельствуют о кардинальных изменениях, которые произошли в уходе за детьми в США.

Сегодня же, как и в США, родители из разных стран проводят гораздо больше времени с детьми, чем 50 лет назад. Взрослые принимают активное участие во всех делах ребенка и всесторонне развивают малыша еще с пеленок.

Однако теперь все больше европейских родителей перенимают американский интенсивный стиль воспитания. Причина этого частично в опасении неравенства, которое растет, и появлении множества советов по воспитанию также играют свою роль.

Американский стиль воспитания детей

"Интенсивное отцовство требует значительного количества времени и денег", – говорит профессор Патрик Ишизука. Родители должны планировать много внеклассных занятий, а также отстаивать потребности и таланты своих чад в общении со школами и другими учреждениями.

Важную роль в этих изменениях играет идея, что время, проведенное с родителями, имеет критическое значение для когнитивного и поведенческого развития ребенка, а также для его успешности в обучении.



Американцы принимают активное участие в обучении и развитии детей / Фото Getty Images

Также родители заметно больше вовлечены в обучение своих детей и стараются больше общаться с учителями. По мнению американского исследователя Маттиаса Допке, причиной этих изменений является рост неравенства во всем мире и в частности в Европе, и родители беспокоятся о будущем своих детей.

Современные родители уделяют больше внимания обучению и образованию и ориентируют детей на успех. Впрочем, интенсивное отцовство становится распространенным и в обществах с высокой социальной защитой, цель которой именно уменьшить неравенство.

В прошлом роль родителей заключалась преимущественно в том, чтобы обеспечить детям физический комфорт и здоровье, а обучением и развитием должна была заниматься школа,

– объясняет исследователь Фредерик де Молл.

К тому же, социолог Аннет Ларо обнаружила, что отцовство и социальный класс тесно переплетаются. Родители среднего класса, как правило, большое внимание отдают обучению и развитию своих детей, тогда как их менее состоятельные соотечественники относятся к воспитанию более расслабленно.

Эксперты также указывают на появление огромного количества книг, блогов и статей о воспитании детей. По мнению канадского профессора социологии Линды Квирк, даже если родители скептически относятся ко всем этим советам, они все равно на них влияют.

К теме! Важные запреты: в Японии ввели новые методы воспитания детей

Идея раннего развития захватила и те страны, где к воспитанию детей всегда относились спокойнее. Впрочем, многие родители уверены, что это их обязанность. В прошлом году профессор Ишизука исследовал отношение к воспитанию в разных социальных классах США.

Его исследование показало, что родители с различными финансовыми возможностями высказывали очень похожую точку зрения на воспитание. Они считали, что "хорошие" мамы и папы должны принимать очень активное участие во всех аспектах жизни своего ребенка. Они также осуждали тех, кто этого не делает.