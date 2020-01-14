Что мешает людям найти свою вторую половинку: объяснение психолога

Психологи уверяют, что их часто спрашивают о том, почему люди долгое время остаются одинокими. Обычно это сопровождается комментариями о том, сколько времени они тратили на то, чтобы найти вторую половинку и что они "слишком старые", чтобы быть одинокими.

"Я не знаю, что я делаю неправильно. Мои друзья говорят мне, что я привлекательная, добрая, но я не могу найти свою любовь. Я чувствую стыд", – написала одна девушка эксперту по вопросам отношений Маргарет Пол, передает издание Mind Body Green.

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Что же останавливает людей в поиске отношений?

Самоотказ – основная проблема

Эксперт заверила, что эта женщина думает, что чувствует отчаяние и стыд, потому что не находится в отношениях, но правда заключается в том, что все из-за самоотказа. Ведь это является основной причиной, по которой многие люди пытаются найти длительные отношения.

Что означает самоотказ? Это когда люди отказываются от себя, чтобы избежать своих чувств, оставаясь сосредоточенными в своем уме и заставляя других отвечать за наши чувства счастья и безопасности.

Но эта энергия отчаяния и стыда отталкивает людей. Человек не захочет с вами отношений, если вы скажете: "Ты должен сделать меня счастливой, должен заставить меня чувствовать себя в безопасности и защищенной. Мое самочувствие – это твоя ответственность".

И тут дело не в том, чтобы исправить себя. Речь идет о том, чтобы любить себя. Ваше истинное "я" – идеальное и совсем не нуждается в фиксации. Когда вы отказываетесь и отвергаете себя, вы отбрасываете прекрасное, а это приводит к отчаянию и стыду.

Вы можете считать, что вы разуверены и пристыжены из-за отсутствия партнера, но правда в том, что эти чувства вытекают из того, как вы относитесь к себе. И чтобы освободить себя от этих чувств отчаяния и стыда, партнер – это не то, что нужно. Именно любовь к себе исцелит вас. Познайте и примите того, кто вы есть по своей сути, а не продолжайте судить себя.