Что мужчины на самом деле ценят в отношениях

Существует стереотип, что все, что нужно мужчине – это регулярный секс. Но на самом деле, парни ищут в серьезных отношениях совсем другое.

Есть вещи, которым мужчины придают гораздо большее значение в отношениях, пишет Сегодня.

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Доверие и вера в него

Верить в своего мужчину – значит признавать его лучшим для себя и знать, что он со всем справится несмотря на препятствия. Если женщина верит в своего мужчину, то у него буквально вырастают крылья и он может перевернуть горы ради нее.

Личностное пространство

Свобода в отношениях – это то, к чему всегда стремились представители сильной половины человечества. Именно поэтому они часто затягивают с браком или принятием решения о совместной жизни с женщиной, поскольку опасаются ограничения своей свободы и тотального контроля.

Но психологи уверяют, что мужчина ценит, когда рядом с ним самодостаточная личность, у которой есть собственная жизнь вне отношений, свои интересы и личностное пространство.



Партнеры должны давать друг другу личностное пространство / Фото Unsplash

Спонтанность и сюрпризы

Рутина пугает всех, ведь партнеры в длительных отношениях могут легко надоесть друг другу. Однотонная совместная жизнь может притупить остроту чувств и заставить пару ощутить скуку. Поэтому, идеальные отношения для мужчины – там, где есть место спонтанности, сюрпризам, способности удивлять друг друга и всегда быть интересными друг другу.

Понимание и принятие

Мужчина часто может ошибаться, но ему важно получить не упреки, а поддержку и понимание. Мужчине необходимо знать: что бы ни случилось, его женщина всегда на его стороне.

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Общение

Для парня важную роль играет интересное и содержательное общение с партнершей. Если у людей общие интересы, есть темы для разговоров и обсуждений, совместное хобби и цели в жизни – им никогда не будет скучно вместе. Поэтому мужчина очень ценит, когда его женщина разделяет с ним его интересы и с ней можно обсудить все что угодно.

Однако будем откровенны, психологи не скрывают, что интимная жизнь – это тоже показатель качества ваших отношений в целом и индикатор их благополучия. Ведь 80% разводов происходят именно из-за сексуальных проблем или разногласий в паре.