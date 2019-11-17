Что нельзя говорить людям, которые разводятся

С каждым бывает, что невозможно подобрать слова поддержки, особенно, если не был в подобной ситуации. Важно понимать, что если кто-то из ваших близких друзей поставил вас перед фактом своего развода, это не всегда "приглашение" к диалогу.

Не исключено, что у человека просто нет сил и желания обсуждать утраченные отношения, но если хотите показать, что вам не безразлично, делайте это деликатно, сообщает Wonder.

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Прежде всего помните, что развод далеко не всегда возникает из-за измены, поэтому не стоит спрашивать у человека об отношениях на стороне. Если человек будет готов рассказать об этом, он расскажет вам сам. Также не пытайтесь сразу "сватать" его с кем-то, если никто, кроме вас, этого не хочет.

Также не спрашивайте, на какие средства человек будет проживать. Если хотите предложить помощь – предложите, однако в иной форме. Вопрос в стиле "а за что ты теперь будешь жить?" звучат унизительно.

Что не стоит и нельзя говорить в таких случаях

А что случилось? Почему?

Развод обычно не случается внезапно и не решается в одно мгновение. Часто пары сами не понимают, что именно привело их к разводу. Это может быть очень болезненным фактом задолго после подписания документов. Спрашивая такие вещи, вы можете поставить человека в неловкое положение.

Лучше скажите

Если хочешь поговорить, я готов/а выслушать.

Вы уверены, что не поспешили?

Развод – это процесс, который априори включает в себя множество сомнений и колебаний. Задавая такие вопросы, вы не помогаете, а еще больше усиливаете неуверенность близкого вам человека.

Уместнее будет

Я доверяю твоему решению и я знаю, что ты сделаешь тот выбор, который является лучшим для тебя.

Вы были такой хорошей парой, таким примером, как же так!

Если это ваши очень близкие друзья, наверняка вы охвачены сильными чувствами. Любые крупные изменения всегда ударяют по всему близкому окружению. Поэтому чем ближе вы к людям, с которыми это произошло, тем больше вас задевает.

Обвинения и навешивание ярлыков точно не поможет, однако вы можете высказаться относительно вашего эмоционального состояния и рассказать о своих чувствах.

Желательно

Мне грустно это слышать.

А как же вас теперь на праздники приглашать?

Не стоит ждать, что человек сможет сразу вам четко ответить на этот вопрос. Вообще, бывшие супруги часто обещает друг другу, что будут дружить после развода, однако часто планы расходятся с реальностью.

Этот этап сложный для всех общих друзей, но со временем правила установятся сами.

Предложите

Вам комфортно будет прийти на мой день рождения? Если нет, давай что-нибудь придумаем.

Этот человек все равно тебе никогда не подходил.

Это не поддержка, а обесценивание прежних отношений человека. Даже если близкий вам человек сам сердится на свою бывшую половинку, при расставании он преодолевает целый спектр чувств, и обычно их палитра значительно шире тех, что человек готов проговорить.

Окончание даже самых неудачных отношений все равно сопровождается ностальгией, тоской, обидой и часто отчаянием. Поэтому демонстрировать свой гнев нужно очень аккуратно. Тем более, разбрасываясь негативными высказываниями о бывшей паре вашего друга, вы рискуете превратиться в нападающего, а "бывший/ая" в жертву.

Попробуйте

Некоторые его/ее поступки действительно смущают.

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