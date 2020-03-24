Что происходит с парой, которая находится в длительных отношениях

Искренние отношения между парнем и девушкой приносят много счастья и любви. Ведь когда вы встречаете близкого человека, то иногда можете забыть о всех других людях. Так, пара создает собственный мир, где они только вдвоем.

Психологи рассказали о том, какие интересные вещи происходят в парах, которые уже давно вместе, пишет журнал "Единственная".

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Свой язык общения

Пары, находящиеся в отношениях не один год, имеют свой собственный "язык". Они так близко и давно общаются, что понимают друг друга с пол слова. Порой окружающие могут не понимать или удивляться тому, как влюбленные общаются. Но это все – результат длительного и близкого общения, в котором люди в некоторые моменты "сливаются" в одно целое.

Атмосфера доверия

Все семейные психологи уверяют, что одно из условий длительных и счастливых отношений – это взаимное доверие. Однако атмосферу полного доверия нельзя выработать сразу, иногда на это уходят годы общения. Но преимущество доверительных отношений в том, что перед человеком можно быть самим собой.



Партнеры безгранично любят и доверяют друг другу / Фото Unsplash

Сходство во внешности и манере выражения

Психологи также заметили, что пары, которые уже давно вместе, даже внешне становятся похожими друг на друга.

Один психологов даже выдвинул теорию, почему люди в паре становятся похожими друг на друга. Он считает, что с течением времени у людей становятся похожими реакции, они используют одни и те же мышцы мимики, часто говорят одни и те же слова, то есть одинаково выражают свои эмоции.

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К тому же, люди, которые большую часть времени находятся вместе, постепенно приходят к общему словарного запаса, у них становится похожей речь, паузы, даже дикция. Это называется «эмоциональное заражение.

Общее чувство юмора

Люди, которые проводят много вместе времени, могут смеяться над шутками друг друга, даже если их не понимают другие. Это очень объединяет. Эти шутки могут быть совершенно непонятны окружающим, но зато влюбленная пара может с ума сходить от общего смеха.