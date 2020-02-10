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Что такое печатающая головка: виды и основные характеристики

 
Что такое печатающая головка

Перед тем, как приобрести принтер, нужно обратить внимание на много разных факторов. Одним из таких является тип печатающих головок, ведь именно от их типа зависит и сложность обслуживания устройства.

Для начала разберемся, что такое вообще печатающие головки и какова их роль в принтере.

Печатающая головка (ПГ) – один из наиболее технически сложных элементов струйного принтера или многофункциональных устройств и, по сути, главная действующая деталь. ДГ отвечает за распыление чернил на поверхность носителя, поэтому ее характеристики и особенности непосредственно влияют на качество печати.

Вместо головок с иголками (такая конструкция присуща более старым образцам принтеров) в струйных принтерах используется матрица, которая печатает жидкими красителями.

Картриджи с красителями бывают со встроенной печатающей головкой или же в которых печатающая матрица является деталью принтера, а сменные картриджи содержат только краситель.

Типы печатающих головок

Печатающие головки струйных принтеров создаются с использованием следующих типов подачи красителя:

Подача по требованию (Drop-on-demand) – подача краски из сопла печатающей головки происходит только тогда, когда краситель действительно надо нанести на соответствующую область бумаги. Именно этот способ подачи краски и приобрел самое широкое распространение в современных струйных принтерах.

На данный момент существует две технические реализации данного способа подачи краски:

  • Пьезоэлектрическая (Piezoelectric Ink Jet) – над соплом расположен пьезокристалл с диафрагмой. Когда на пьезоэлемент подается электрический ток, он изгибается и тянет за собой диафрагму: таким образом формируется капля, которая впоследствии выталкивается на бумагу.

Технология позволяет изменять размер капли, что может привести к более низкому качеству печати, чем у термоструйного способа.

  • Термическая (Thermal Ink Jet), также популярное название BubbleJet. Принцип такой печати разработала компания Canon в конце 1970 годов. В сопле расположен микроскопический нагревательный элемент, который при прохождении электрического тока мгновенно нагревается до температуры около 500 градусов, при нагревании в чернилах образуются газовые пузырьки, которые выталкивают капли жидкости из сопла на бумагу.

В 1981 году технологию представили на выставке Canon Grand Fair. В 1985 году появилась первая коммерческая модель монохромного принтера – Canon BJ-80. В 1988 году появился первый цветной принтер - BJC-440 формата A2, с разрешением 400 dpi.

Характеристики печатающих головок

Также важно обратить внимание на основные характеристики печатающих головок, в частности:

  • Количество цветов – глобальная характеристика не только головки, но и принтера в целом. Она определяет количество доступных для печати оттенков. В современных принтерах варьируется от 4 до 12 (хотя бывают и черно-белые принтеры с одним цветом).
  • Размер чернильных капель – объем краски в одной капле, выпускаемой из сопла. Варьируется в широких пределах примерно от 1 пл и влияет на разрешение печати. Во многих современных принтерах дюзы (сопла) в печатающих головках имеют переменные размеры.
  • Разрешение печати – одна из главных характеристик принтера, которая измеряется в количестве точек (чернильных капель, по сути) на дюйм (Dots per inch, DPI). Чем выше значение характеристики, тем менее зернистая получается картинка. На разрешение влияют количество сопел ПГ и размер капли.

Примечание: стоит также отличать DPI от показателя PPI (pixels per inch, пиксель на дюйм), который отображает качество исходной компьютерной картинки, и к характеристикам ПГ никак не относится.

Какой принтер выбрать

Учитывая то, что компания Canon один из самых опытных производителей принтеров, то устройство именно этой компании может стать для вас надежным "помощником". В частности, компания позаботилась о комфорте своих пользователей, и принтеры Canon получили большой ресурс печатающей головки. К примеру, в принтерах Canon Pixma G6040 этот ресурс 50 000 страниц. Для сравнения, конкуренты компании могут предложить ресурс лишь в 40 000 страниц.

Кроме того, замена печатающей головки не сложная и ее можно провести самостоятельно. Это, в частности, также сэкономит ваши средства. Однако по возможности стоит обратиться к квалифицированным специалистам, чтобы ваш устройство продолжало вас радовать своей работой.

Как мы упоминали выше, печатающая головка немало влияет на качество готовой картинки. Инженерам компании Canon удалось реализовать все передовые решения в своих устройствах. Изображения, которые выходят из-под печатающей головки принтеров Canon, действительно качественные и насыщенные. К тому же, такие принтере очень просты в обслуживании. Вам не нужно на них тратить много времени и средств.

Автор: Ева Шварц
Теги: Семья Новости Техно Собственное дело Бытовая техника Canon
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