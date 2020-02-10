Что такое печатающая головка: виды и основные характеристики

Перед тем, как приобрести принтер, нужно обратить внимание на много разных факторов. Одним из таких является тип печатающих головок, ведь именно от их типа зависит и сложность обслуживания устройства.

Для начала разберемся, что такое вообще печатающие головки и какова их роль в принтере.

Печатающая головка (ПГ) – один из наиболее технически сложных элементов струйного принтера или многофункциональных устройств и, по сути, главная действующая деталь. ДГ отвечает за распыление чернил на поверхность носителя, поэтому ее характеристики и особенности непосредственно влияют на качество печати.

Вместо головок с иголками (такая конструкция присуща более старым образцам принтеров) в струйных принтерах используется матрица, которая печатает жидкими красителями.

Картриджи с красителями бывают со встроенной печатающей головкой или же в которых печатающая матрица является деталью принтера, а сменные картриджи содержат только краситель.

Типы печатающих головок

Печатающие головки струйных принтеров создаются с использованием следующих типов подачи красителя:

Подача по требованию (Drop-on-demand) – подача краски из сопла печатающей головки происходит только тогда, когда краситель действительно надо нанести на соответствующую область бумаги. Именно этот способ подачи краски и приобрел самое широкое распространение в современных струйных принтерах.

На данный момент существует две технические реализации данного способа подачи краски:

Пьезоэлектрическая (Piezoelectric Ink Jet) – над соплом расположен пьезокристалл с диафрагмой. Когда на пьезоэлемент подается электрический ток, он изгибается и тянет за собой диафрагму: таким образом формируется капля, которая впоследствии выталкивается на бумагу.

Технология позволяет изменять размер капли, что может привести к более низкому качеству печати, чем у термоструйного способа.

Термическая (Thermal Ink Jet), также популярное название BubbleJet. Принцип такой печати разработала компания Canon в конце 1970 годов. В сопле расположен микроскопический нагревательный элемент, который при прохождении электрического тока мгновенно нагревается до температуры около 500 градусов, при нагревании в чернилах образуются газовые пузырьки, которые выталкивают капли жидкости из сопла на бумагу.

В 1981 году технологию представили на выставке Canon Grand Fair. В 1985 году появилась первая коммерческая модель монохромного принтера – Canon BJ-80. В 1988 году появился первый цветной принтер - BJC-440 формата A2, с разрешением 400 dpi.

Характеристики печатающих головок

Также важно обратить внимание на основные характеристики печатающих головок, в частности:

Количество цветов – глобальная характеристика не только головки, но и принтера в целом. Она определяет количество доступных для печати оттенков. В современных принтерах варьируется от 4 до 12 (хотя бывают и черно-белые принтеры с одним цветом).

– глобальная характеристика не только головки, но и принтера в целом. Она определяет количество доступных для печати оттенков. В современных принтерах варьируется от 4 до 12 (хотя бывают и черно-белые принтеры с одним цветом). Размер чернильных капель – объем краски в одной капле, выпускаемой из сопла. Варьируется в широких пределах примерно от 1 пл и влияет на разрешение печати. Во многих современных принтерах дюзы (сопла) в печатающих головках имеют переменные размеры.

– объем краски в одной капле, выпускаемой из сопла. Варьируется в широких пределах примерно от 1 пл и влияет на разрешение печати. Во многих современных принтерах дюзы (сопла) в печатающих головках имеют переменные размеры. Разрешение печати – одна из главных характеристик принтера, которая измеряется в количестве точек (чернильных капель, по сути) на дюйм (Dots per inch, DPI). Чем выше значение характеристики, тем менее зернистая получается картинка. На разрешение влияют количество сопел ПГ и размер капли.

Примечание: стоит также отличать DPI от показателя PPI (pixels per inch, пиксель на дюйм), который отображает качество исходной компьютерной картинки, и к характеристикам ПГ никак не относится.

Какой принтер выбрать

Учитывая то, что компания Canon один из самых опытных производителей принтеров, то устройство именно этой компании может стать для вас надежным "помощником". В частности, компания позаботилась о комфорте своих пользователей, и принтеры Canon получили большой ресурс печатающей головки. К примеру, в принтерах Canon Pixma G6040 этот ресурс 50 000 страниц. Для сравнения, конкуренты компании могут предложить ресурс лишь в 40 000 страниц.

Кроме того, замена печатающей головки не сложная и ее можно провести самостоятельно. Это, в частности, также сэкономит ваши средства. Однако по возможности стоит обратиться к квалифицированным специалистам, чтобы ваш устройство продолжало вас радовать своей работой.

Как мы упоминали выше, печатающая головка немало влияет на качество готовой картинки. Инженерам компании Canon удалось реализовать все передовые решения в своих устройствах. Изображения, которые выходят из-под печатающей головки принтеров Canon, действительно качественные и насыщенные. К тому же, такие принтере очень просты в обслуживании. Вам не нужно на них тратить много времени и средств.