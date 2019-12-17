Чудо-лекарства: ученые выяснили, почему нужно чаще звонить маме

Вы чувствуете стресс? Одиночество? Запутались в жизни? Социологи провели исследования и, вероятно, нашли чудо-лекарство – голос мамы по телефону. Наука доказывает, что звонок к маме столь же мощный, как и объятия.

В науке об отношениях есть немного элементов, настолько сильных, как любовь матери, передает издание The Healthy.

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Исследователи давно доказали, что ребенок, который обнимает свою мать, получает гормон хорошего чувства – окситоцин (это самый важный ингредиент связи родителей-ребенка, снятия стресса и построения доверия). Однако социологи уверяют, что вы, вероятно, сможете получить те же гормональные чувства, что улучшают настроение, даже если мама живет в более 4 тысяч километров от ребенка.

Так, исследования из университета Висконсина-Мэдисона "Эмоция лаборатории ребенка" говорит, что просто голос вашей матери по телефону может принести такие же результаты, как и объятия, которые снижают стресс.

Как проводили исследования?

Исследователи провели эксперимент на более 60 детях (возраст которых составлял от семи до 12 лет) рутинному стрессовому тесту, который предполагает решение сложных математических задач перед аудиторией незнакомцев. После этого одну группу девушек вернули к своим матерям за успокоением объятиями, а вторая группа получила телефоны для разговора с мамами в течение 15 минут.

Измерив уровень окситоцина и гормона стресса – кортизола, исследовательская группа обнаружила некоторые удивительные результаты: девушки, которые общались с матерями по телефону, показали почти одинаковый уровень уменьшения стресса, как и девушки, которые обнимались с мамами.

"Дети, которые взаимодействовали со своими матерями, имели практически одинаковый гормональный ответ, независимо от того, общались ли они лично или по телефону", – говорит автор исследования Лесли Сельцер.