Чувства и совершенствование: в чем польза неразделенной любви

Пережить безответную любовь непросто, однако она порой приносит не только негативные эмоции, но и пользу. Прежде всего, психологи советуют не замыкаться в себе, а начать совершенствоваться.

Почему существует неразделенная любовь?

Человек, который отталкивает своего партнера, вероятно, имеет страх быть отвергнутым.

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"Причин тому может быть много, и большинство из них нужно искать в детстве. Это могли быть родители или другие значимые для нас родственники – именно они на каком-то этапе снизили нашу значимость", – говорит психолог Марина Елисеева изданию ТСН.

Не менее важная причина, по которой люди отталкивают тех, кто их любит, заключается в своеобразной настройке человеческой психики: мы не ценим то, что нам легко достается.



Безответная любовь приносит не только страдания / Фото STM

Кстати, существует и обратная зависимость. Тот, на кого вы не обращаете внимания, притягивается к вам, как магнитом.

В чем польза неразделенной любви

Из-за неразделенной любви люди всегда испытывают страдания, но и в такой ситуации есть положительные моменты – она по-своему полезнее любви разделенной, и тому есть несколько причин.

Так, неразделенная любовь позволяет нам:

Понять, что вы способны любить в принципе

"Для тех, кто отнесется к этому скептически, есть только один, но весомый аргумент: если бы вы знали, какое огромное количество не умеют этого делать, вы бы поняли, как вам повезло", – говорит психолог.

К тому же, безответная любовь дает вам шанс понять, что собственно представляет собой это чувство, и исследовать его.

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Совершенствоваться духовно

По словам Марины Елисеевой, безответная любовь почти всегда приносит страдания, а из-за них душа совершенствуется. Если бы на свете не было безответной любви, люди не читали бы стихов, не слушали бы классическую музыку, не понимали бы живопись и отчаянно скучали бы в театре.

Просто совершенствоваться

"Задумываясь над вопросом, почему наши чувства не находят ответа, мы делаем вывод: с нами что-то не так! И начинаем усиленно работать над собой: своей фигурой, стилем и жизнью в целом", – подытожила эксперт.