Даже если любишь: как понять, что вам стоит отпустить вторую половинку

Иногда трудно отпустить человека, но порой это единственное, что вы можете сделать в токсичных отношениях. Однако вы должны сами сделать этот выбор, прежде чем оставить партнера, которого до сих пор любите.

Если вы постоянно спрашиваете себя, стоит ли разойтись со своим парнем / девушкой, то тут что-то не так, пишет Yourtango.

Интересно! Как понять, когда прекратить отношения: 5 признаков

Нездоровые отношения не бывают просто без причины, но если вы чувствуете, что стоит разойтись, то сделайте это.

Как понять, что вам стоит отпустить вторую половинку

Ниже приведены 3 признака, что вам нужно отпустить партнера, чтобы вы оба могли двигаться дальше и найти здоровые отношения.

Их прошлое вредит отношениям (и вам)

Вы безумно влюблены в человека, который психологически разбит? Часто такие партнеры с проблемами, тянущимися из прошлых отношений, могут срываться на вас или быть неуверенными в себе, или же иметь вредные привычки.

Поэтому "багаж" вашего партнера может усложнить ваше пребывание с ним. Вы не можете исправить их проблемы.



Временами нужно разорвать отношения, чтобы стать счастливыми / Фото Women.rambler

Много кто может оставаться с этими людьми – даже если они не делают их счастливыми, потому что думают, что могут помочь. Но это не так. Если вы их действительно любите, вам следует подумать о том, чтобы отпустить их ради собственного блага.

Вы не расстаетесь, даже если видите, что вас не любят

Не стоит быть в отношениях, где партнеры не любят друг друга. Так, вы можете любить свою вторую половинку и чувствовать себя счастливым, но если не любят вас, то эти отношения являются токсичными.

Не нужно держаться друг за друга, если вы оба несчастны. Дайте возможность своим партнерам быть счастливыми.

Читайте также! 10 простых способов показать любимому человеку свою любовь

Если вы понимаете, что чувствуете к партнеру недостаточно любви, то отпустите его/ее. Дайте себе и любимому человеку шанс обрести счастье и здоровые отношения, которых вы заслуживаете.

Вы не уверены, что это ваш человек

Вы в отношениях с любимым человеком, но не уверены, что хотите быть с ним/ней? Возможно, вы недовольны тем, как относится к вам ваш партнер, чувствуете себя беспокойными или хотите проводить больше времени с друзьями.

Возможно, потому вы говорите своему любимому человеку, что вам нужно немного времени, берете паузу в отношениях, но через день, неделю или через месяц все равно возвращаетесь? Вы, наверное, надеетесь, что что-то изменится, но все остается так, как и было. Попробуйте заглянуть в себя и отпустите партнера.