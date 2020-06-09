Из-за карантина многим родителям приходится развлекать детей дома собственными силами. Так, один дедушка из США решил построить для своего внука американские горки на заднем дворе дома. И ему удалось поразить ребенка.

Из-за пандемии семьи не могут организовать заграничный отпуск, летний лагерь для ребенка или сводить малыша в развлекательный центр. Поэтому взрослые пытаются создать развлечения дома. К примеру, дедушка из Вашингтона построил внуку аттракцион, а его мама опубликуала видео с играми ребенка в твиттере.

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Женщина отметила, что американские горки ее сын с дедушкой уже тестируют. Дедушка построил горки из пластиковых труб и деревянных балок, а для вагонетки использовал пластиковую детскую машину.

it’s not done but they having the time of they lives https://t.co/hl5lrg5TSM pic.twitter.com/F8TUnlvJFp — k (@HUNNITBANDBRIA) May 21, 2020

На видео видно, какой малыш счастливый от домашних развлечений. Финальный вариант аттракциона просто поражает. А видео мамы в твиттере набрало около 7 миллионов просмотров, комментаторы восхищены инженерскими навыками дедушки.

Интересно, что после этого еще один папа построил для детей на заднем дворе целую "гору" для катания на лыжах, а рядом – импровизированный подъемник. И все для того, чтобы его дочери не скучали на карантине и смогли провести время на свежем воздухе.