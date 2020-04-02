Дедушка с внучкой устроили танцы прямо на улице, соблюдая дистанцию: волшебное видео

Из-за карантина 6-летняя Кира Нили не ходит школу и не посещает своего дедушку, с которым она в очень хороших отношениях. Сейчас семье трудно из-за невозможности проводить время вместе, поскольку живут они через одну улицу друг от друга.

Поэтому, чтобы облегчить боль и сделать физические упражнения, дед и внучка начали проводить танцевальные соревнования, соблюдая социальную дистанцию.

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Так, на опубликованном видео заметно, что члены семьи стоят на разных сторонах дороги на улице и по очереди делятся любимым танцевальным движением.

"Кира так любит своего дедушку, и теперь они начинают ежедневные танцы, поскольку вирус держит их в разлуке", – сказала мама Киры Шерри Нили.

Смотрите видео, как дедушка танцует с внучкой:

И добавила, что ее папе (дедушке Киры) скоро исполнится 81 год, но она никогда не видела, чтобы он танцевал.

Кроме того, семья может играть с мячом через дорогу друг к другу в их районе Нешвилл. Также время от времени Кира рисует мелом рисунки, которые утром рассматривают бабушка с дедушкой.

"То, что мы все еще можем выйти на улицу и развлекаться издалека, для нас очень много значит, и помогает дать почувствовать нормальность в такое сумасшедшее время", – добавила Шерри Нили.