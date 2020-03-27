Действенные способы, чтобы научить ребенка успокаивать свою истерику

Как взрослые люди, дети могут сердиться в разных ситуациях. Однако родители должны найти способ помочь малышам выражать и управлять своими эмоциями с помощью игровой терапии.

Для начала вы должны сделать три вещи, пишет издание Popsugar.

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Рассказывайте эти советы детям, когда они спокойны. Не учите своих детей этим хитростям, когда они уже злые. Скажите им об этом уже после того, как они разгневались или когда вы просто разговариваете со своим малышом о чувствах.

Продемонстрируйте их самостоятельно. Придумайте ситуации, чтобы показать ребенку, что вы также можете контролировать свои эмоции. Помните, дети учатся тому, что мы делаем больше, чем тому, что мы говорим.

Напоминай, напоминай, напоминай. Если ваш ребенок постоянно забывает пользоваться этими способами, чтобы успокоиться, спокойно напоминаете ему о них. Со временем это станет для них привычкой.

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Отсчет до успокоения

Научите малыша считать, когда он понимает, что перестал управлять своими эмоциями и чувствует себя разгневанным. Это очень простой способ, чтобы они успокоились. Пусть просто медленно посчитают от 10 до 1.



Помогите ребенку успокаивать истерику / Фото Noonpost

Попросите обнять

Если ваш малыш готов от злости разбрасывать игрушки по квартире, просто попросите их обнять вас. Это может показаться странным, но если ребенок сердится, то значит еге что-то расстроило. Зато объятия лучше помогут ему успокоиться.

И хотя родители не очень хотят, чтобы их ребенок плакал, обычно слезы являются признаком выхода всех мрачных чувств, с которыми малыши борется, и это тоже может помочь ему успокоиться

Спокойная активность

Не пытаться дисциплинировать своего ребенка в момент, когда у него пик остервенения, ибо у вас все равно ничего не получится. Зато, когда ваш ребенок разгневанный или начинает разбрасывать игрушки, направьте еге на тихие занятия, такие как чтение книги или решение загадки.

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Поощрение ребенка к тихой деятельности в момент возникновения истерики может помочь уничтожить развивающуюся проблему.

Спойте песню

Когда ваш ребенок начинает истерить, предложите ему спеть песню или напеть какую-то мелодию. Ведь трудно быть рассерженным, если ты поешь свою любимую песню и тому подобное.

Поговорите с ней

Поощряйте ребенка вербализовать свой гнев с помощью утверждений типа "Я серджусь, когда ты не позволяешь мне сделать .."или "Я злюсь, когда ты не хочешь играть со мной" и т. д. Пусть ребенок рассказывает, что на самом деле ее огорчает и придумайте идеи, которые помогут решить эту проблему.