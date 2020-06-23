Ученые считают, что на удовлетворенность отношениями влияет то, насколько партнеры похожи друг на друга. Так, психологи отмечают, что сходство в характере, ценностях и взглядах супругов является залогом более гармоничных отношений.

Нидерландские ученые пришли к выводу, что схожесть партнеров имеет значение, но не во внешности, а в некоторых чертах личности, пишет издание ВВС.

Интересно! Почему счастливые пары проявляют физическую привязанность друг к другу

Так, команда Манон ван Шеппенгена из Амстердамского университета проанализировала психологические черты, самочувствие и уровень удовлетворенности отношениями у тысяч американских супружеских пар, которые провели вместе много лет.

Ученые обнаружили, что отношения выиграют от преимущественно положительных черт обоих партнеров. Так, особенностью, в которой схожесть партнеров положительно влияет на отношения, является доброжелательность. Именно умение обоих партнеров доверять и сочувствовать друг другу означает, что они чувствуют поддержку партнера, а это очень важно для счастливых отношений.



Похожие партнеры в некоторых чертах характера счастливее в браке / Фото BBC

Так же полезным оказался и одинаковый уровень открытости партнеров. Но также оказалось, что в большинстве случаев идеальное совпадение черт характера не является полезным для отношений. Например, наличие одинакового уровня энергии не улучшает общий психологический комфорт пары.

Интересно, что важна схожесть партнеров и в других вещах. Например, недавнее исследование ученых из Варшавского университета показало, что женщины чувствовали себя счастливее в отношениях, когда у них с партнером был один хронотип (жаворонок или сова).

Они также обнаружили, что оба партнера были более довольны сексуальной жизнью, когда им нравилось заниматься сексом в одно и то же время дня.