Действительно ли партнеры имеют более счастливые отношения, если они похожи друг на друга
Ученые считают, что на удовлетворенность отношениями влияет то, насколько партнеры похожи друг на друга. Так, психологи отмечают, что сходство в характере, ценностях и взглядах супругов является залогом более гармоничных отношений.
Нидерландские ученые пришли к выводу, что схожесть партнеров имеет значение, но не во внешности, а в некоторых чертах личности, пишет издание ВВС.
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Так, команда Манон ван Шеппенгена из Амстердамского университета проанализировала психологические черты, самочувствие и уровень удовлетворенности отношениями у тысяч американских супружеских пар, которые провели вместе много лет.
Ученые обнаружили, что отношения выиграют от преимущественно положительных черт обоих партнеров. Так, особенностью, в которой схожесть партнеров положительно влияет на отношения, является доброжелательность. Именно умение обоих партнеров доверять и сочувствовать друг другу означает, что они чувствуют поддержку партнера, а это очень важно для счастливых отношений.
Похожие партнеры в некоторых чертах характера счастливее в браке / Фото BBC
Так же полезным оказался и одинаковый уровень открытости партнеров. Но также оказалось, что в большинстве случаев идеальное совпадение черт характера не является полезным для отношений. Например, наличие одинакового уровня энергии не улучшает общий психологический комфорт пары.
Интересно, что важна схожесть партнеров и в других вещах. Например, недавнее исследование ученых из Варшавского университета показало, что женщины чувствовали себя счастливее в отношениях, когда у них с партнером был один хронотип (жаворонок или сова).
Они также обнаружили, что оба партнера были более довольны сексуальной жизнью, когда им нравилось заниматься сексом в одно и то же время дня.