Сегодня украинцы празднуют День отца. На государственном уровне этот праздник утвердили лишь 2 года назад, однако к нему уже успели привыкнуть большинство граждан. О необычных папах, которые могут иногда даже заменить матерей – читайте дальше.

К этому празднику журналисты 24 канала подготовили историю про отца, который может все.

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Варвара Швец – 8-летняя блогер. Она снимает видео со своим отцом для своего ютуб-канала "Сердце в сердце".

Отец долго боролся, чтобы быть рядом с дочкой

Последние несколько лет Варвара живет с отцом. Вместе они готовят, путешествуют и изучают иностранные языки.

Однако так было не всегда. Отцу приходилось долго бороться за то, чтобы быть рядом с собственной дочерью.

Сотни судебных производств. Сотни обращений в органы опеки и попечительства, в конце-концов я получил право на самостоятельное воспитание своего ребенка,

– сказал Александр Швец.

Мужчина признался, что, несмотря на поездки на море, занятия спортом, рисование и игры – иногда они и ссорятся, как все люди.



Александр та Варвара Швец / Фото скриншот из видео

Александр Швец помогает другим папам

Мужчина учит дочь терпению, самостоятельности и выносливости. Варвара побуждает его быть снисходительнее к женщинам. В то же время девочка с детства знает, что такое гендерное равенство и дискриминация. Дело в том, что ее отец – правозащитник. Мужчина боролся за свою дочь, а сейчас помогает другим папам.



Александр Швец во всем помогает дочке / Фото скриншот из видео

Александр Швец основал организацию "Отец имеет право", которая помогает мужчинам в схожих жизненных ситуациях и готовит соответствующие законодательные инициативы.

Мы разрабатываем сами законы, вносим их через депутатов и отстаиваем, лоббируем в Верховной Раде,

– пояснил Александр Швец.

Мой папа – лучший в мире, – Варвара

Согласно статистике, почти половина детей в Украине воспитываются матерями, без участия биологических родителей. В сложных жизненных ситуациях за поддержкой к папе обращается лишь 1% украинских подростков. Однако эта история не про Варвару.

Я считаю, что мой папа – лучший папа в мире! Он готовит разные завтраки, обеды и очень вкусно! Он со мной занимается,

– заверила девочка.

Для Варвары папа – учитель, друг, парикмахер, стилист и мастер маникюра. Девочка рассказала, что папа ей красит ногти на важные события даже несмотря на то, что дедушка такие идеи не поддерживает.



Отец долго боролся за то, чтобы быть рядом с дочкой / Скриншот из видео

Они понимают друг друга с полуслова и дарят радость, потому что любят.