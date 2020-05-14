День семьи в Украине: дата, история праздника и традиции

День Семьи в Украине достаточно молодой праздник, его отмечают ежегодно 15 мая с 2012-го года. Традиционно, в этот день принято проводить в кругу самых близких и родных людей – своей семьи. Каковы традиции этого праздника в Украине – читайте в нашем материале.

История возникновения праздника

Как выяснили журналисты 24 канала, в 1993 году Генеральная ассамблея ООН приняла постановление, что начиная с 1994 года 15 мая ежегодно в мире будет отмечаться Международный день семьи.

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Введение праздника было вызвано озабоченностью мирового сообщества современным положением семьи и ее значением в процессе воспитания подрастающего поколения. Его цель – акцентировать внимание людей во всех странах на многочисленных проблемах семьи.

Для чего нужен День семьи? "Семья" – это рождение и воспитание детей, это прочная духовная связь между всеми ее членами, это место, где тебя поймут и помогут.



Заботьтесь о своей семье / Фото Unsplash

Семья была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Сложно переоценить роль семьи для каждого из нас. С семьи начинается жизнь, в семье происходит формирование личности, семья является источником любви и уважения, на которых строится цивилизованное общество и без которых не может существовать человек.

Традиции этого праздника в Украине

Поскольку этот день не объявили официальным выходным, то его стоит праздновать в кругу семьи – именно так, как нравится вам. Завтрак в кругу семьи, совместный просмотр фильма или ваше любимое занятие будет отличным решением.

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Международный день семьи в каждой стране имеет свои традиции, но все они сводятся к тому, что это основная ячейка общества. Даже в древности брак считался основой государства и священным таинством.

В этот день люди делают приятное своим близким, устраивают тематические вечера, конкурсы и концерты. Старайтесь создать в своей семье собственные традиции, ведь это сделает вашу семью дружной, родственные связи станут более крепкими и будет преобладать взаимопонимание.

Как отметить Международный день семьи? Обязательно обнимите членов своей семьи, скажите им, как вы их любите и цените, поделитесь своими чувствами и ощутите их важность для вас. А если в этот день у вас нет возможности лично поздравить близких людей, то обязательно позвоните или пришлите смс-поздравление.