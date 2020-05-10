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День матери: смешные картинки о жизни мам, от которых невозможно сдержать смех

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Комиксы о жизни мамы
Комиксы о жизни мамы / Фото из социальных сетей

День матери в Украине отмечают во второе воскресенье мая. В этом году праздник пришелся на 10 мая. Для того, чтобы поздравить маму можно отправить не только красивую картинку с красивыми словами, но и забавный рисунок о буднях мамочек.

Милые комиксы о жизни женщины после рождения ребенка смогут растрогать и рассмешить вашу маму.

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Такие картинки стали популярными в социальных сетях, ведь многие иллюстраторы любят рисовать именно на эту тему. Кстати, большинство художниц таких комиксов тоже мамочками, поэтому им хорошо знакома эта тема.

Комиксы о жизни мамы:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сходить с детьми за хлебом и купить только хлеб? Неееет, не слышала А возможно ли это вообще? Признавайтесь, у кого получается? Мои делают такиииие глаза ! В них столько скорби и желаний. Как будто это последний Киндер или непонятная штуковина в их жизни.  Держу оборону до последнего, торгуюсь на более полезный заменитель. Иногда даже получается. Но так чтобы совсем ничего не купить. Ни разу не было Стараюсь за хлебом ходить в одиночку, или отправлять мужа. Но с мужем тоже не все просто Пошла рисовать комикс про это.

Допис, поширений ЮМОР АРТ КОМИКСЫ (@mamashalol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема "муж на кухне" ещё не раскрыта Теперь не успокоюсь. . Мой муж офигенно готовит! Но он это тщательно скрывает. . Когда мы ещё вместе не жили, но встречались, я работала над одним очень серьезным заказом. Не было времени моргать, а уж жевать - было огромной времязатратной роскошью. Поэтому я не жевала, а глотала еду как удав. И была ли это еда- я не уверена. . Спустя неделю после моего "исчезновения", мой будущий муж пришел ко мне с огромными сумками продуктов. Я была крайне не довольна, ведь время дойти до двери никак не входило в мой таймграфик. Но он попросил сделать вид, что его тут нет, и я просьбу с радостью исполнила. . Некоторое время спустя из кухни до меня дошел букет ароматов. Восхитительный букет для моего оголодавшего и замученного желудка! Будущий муж приготовил СУП и принес его прямо к моему рабочему месту, дал ложку и пошел спать. Суп был невероятный! С фрикадельками, с зеленью, горячий в конце концов! . Больше он супы не варил Да и вообще, говорит, мне все приснилось. А то вдруг заставлю детям варить . Сейчас, крайне изредка, он делает мне кулинарные сюрпризы ммм...Но чистая кухня в сюрприз не входит. Выглядят такие моменты точно так же как на картинке . А вам какие сюрпризы делают?

Допис, поширений ЮМОР АРТ КОМИКСЫ (@mamashalol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даа, Мамы они такие, заботливость 80lvl... Цените каждый день ️ ---------------------------------------------------- Давайте отметим наших Мам... Чтобы они тоже могли найти себя... ---------------------------------------------------- Мужики поздравляю вас с праздником... Спасибо деду за победу!!!! ---------------------------------------------------- Ещё не подписаны ? @picombi .. @picombi .. @picombi .. ---------------------------------------------------- Автор :@juliehangart

Допис, поширений КОМИКСЫ || ЖИЗА || МИФ (@picombi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 причин, почему взрослым людям лучше жить отдельно от родителей ---------------------------------------- Отмечаем кого надо ---------------- Самые лучшие комиксы только тут @picombi ------------------ @picombi ------------------ @picombi ------------------- ----------------------------------------------------- Тут вы не увидите комиксы из телеграмма ----------------------- Ссылка в шапке профиля ️ ----------------------- Не забудьте про Стори ----------------------------------------------------- Автор: @adme.ru

Допис, поширений КОМИКСЫ || ЖИЗА || МИФ (@picombi)

комікси про маму
Я до того, как стала мамой "Какой беспорядок!" и я после // Комикс Натальи Савранской

комікси про маму
Вторая после рождения ребенка наиболее болезненная ситуация
– стать ногой на детскую игрушку // Комикс Натальи Савранской

комікси про маму
Быть мамой – это когда тебе тоже нужна мама // Комикс Натальи Савранской

комікси про маму
Когда я пытаюсь делать все, что нужно и все, что хочу я или ребенок,
и когда я просто не стараюсь // Комикс Натальи Савранской

комікси про маму
Комикс о маме и первом дне в школе

комікси про маму
Комикс о маме и гигиене первого и второго ребенка

 

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