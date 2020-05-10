День матери: смешные картинки о жизни мам, от которых невозможно сдержать смех

День матери в Украине отмечают во второе воскресенье мая. В этом году праздник пришелся на 10 мая. Для того, чтобы поздравить маму можно отправить не только красивую картинку с красивыми словами, но и забавный рисунок о буднях мамочек.

Милые комиксы о жизни женщины после рождения ребенка смогут растрогать и рассмешить вашу маму.

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Такие картинки стали популярными в социальных сетях, ведь многие иллюстраторы любят рисовать именно на эту тему. Кстати, большинство художниц таких комиксов тоже мамочками, поэтому им хорошо знакома эта тема.

Комиксы о жизни мамы:



Я до того, как стала мамой "Какой беспорядок!" и я после // Комикс Натальи Савранской



Вторая после рождения ребенка наиболее болезненная ситуация

– стать ногой на детскую игрушку // Комикс Натальи Савранской



Быть мамой – это когда тебе тоже нужна мама // Комикс Натальи Савранской



Когда я пытаюсь делать все, что нужно и все, что хочу я или ребенок,

и когда я просто не стараюсь // Комикс Натальи Савранской



Комикс о маме и первом дне в школе



Комикс о маме и гигиене первого и второго ребенка