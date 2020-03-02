День рождения – раз в четыре года: сколько детей родилось 29 февраля в Киеве

29 февраля – дата, которая бывает раз в четыре года. Вероятность родиться в этот день равна 1 к 1461. Во всем мире таких счастливчиков приблизительно 4 миллиона.

Интересно, что только в Киеве в этот день, по информации Департамента здравоохранения КГГА, родился 41 ребенок, из которых 22 мальчика и 19 девочек.

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Зато известно, что в Харькове в субботу, 29 февраля, родился 21 ребенок: 11 мальчиков и 10 девочек, а в Черновцах – лишь шестеро детей.

Что не так с этой датой?

29 февраля – это 60-й день високосного года по Григорианскому календарю. Эта дата встречается только раз в четыре года. В последний раз високосным годом был 2016, а следующим после 2020 года будет 2024.