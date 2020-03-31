День рождения на карантине: интересные идеи, как организовать детский праздник дома

Для некоторых детей празднование дня рождения на карантине может стать настоящим разочарованием, ведь они не смогу принять всех друзей и получить множество подарков. Однако, несмотря на ограничения, вы все же можете организовать своему ребенку незабываемое празднование, только добавьте немного фантазии.

Издание HuffPost собрало оригинальные идеи от родителей, чьи дети уже отпраздновали день рождения во время карантина.

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Подготовьте праздничные декорации

Праздничные элементы и яркие декорации наполнят ваш праздник настроением. Вы можете надуть яркие шарики и засыпать ими кровать именинника, или сделать настоящий шариковый "водопад", когда ребенок выйдет из комнаты.



Украсьте комнату ко дню рождения / Фото Home Ideas

"У моей дочери вчера был день рождения. Соседи писали поздравления мелом на тротуаре перед нашим крыльцом. Также мы заказали воздушные шарики. Это ее очень растрогало", – вспоминает мама Кристи Фицвотер.

Запишите видеопоздравления

Вы можете организовать для своего ребенка видеозвонок с друзьями и родными, чтобы всем вместе спеть поздравительную песню. Или накануне попросить родственников и друзей записать видео с поздравлением и покажите его ребенку в день праздника.

"Я воспитатель детского сада, и на прошлой неделе мы начали дистанционное обучение. В пятницу был день рождения у одного ученика, поэтому мы со всеми детьми группы устроили ему видеовечеринку по этому случаю. Это было супер мило, они все были так счастливы", – рассказывает учительница Мария Бериссо-Сантос.

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Кроме того, можно попросить кого-то из друзей переодеться сказочным персонажем и позвонить вам (возможно, на период карантина аниматорские агентства предоставляют подобные услуги).

Приготовьте вместе праздничный обед

Этот день можно посвятить любимым блюдам вашего ребенка. Начните день с красивого и вкусного праздничного завтрака. А потом повеселитесь со своим маленьким именинником вместе на кухне.

Приготовьте праздничные лакомства и дайте волю фантазии! Можно даже снять видео, как вместе украшаете праздничный торт.



Приготовьте с ребенком его любимый торт / Фото Unsplash

"Моя дочь отпраздновала свой 15-й день рождения в День святого Патрика. Я испекла ей домашний шоколадный торт и поделились им с нашими пожилыми соседями. А потом провели день, просматривая ее старые фотографии, когда она была такой маленькой", – вспоминает мама Бам Корзан .

Организуйте парад автомобилей

Попросите друзей, соседей и родственников сделать различные плакаты и проехать мимо вашего дома в определенный день и время. Они могут спеть или прокричать пожелания в окно, при этом все будут друг от друга на безопасном расстоянии.

Если вы живете в частном доме, можете поставить возле своих ворот специальный знак, который будет информировать, что в вашем доме сегодня именинник. Водители, которые будут проезжать мимо, будут сигналить в качестве поздравлений.

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"У нас состоялся импровизированный парад – соседи, одноклассники и друзья собрались в определенное время и проехали мимо нашего дома с открытыми окнами, из которых раздавались крики и виднелись самодельные плакаты. Это было невероятно! Никто не вышел из своих машин, а мои близнецы смогли увидеть всех своих друзей ", – говорит мама Сара Бурч Висман.

Придумайте домашний квест

Превратите вручение подарков в настоящую игру с вопросами и испытаниями. Можно замаскировать подарки и спрятать их в разных уголках дома. А имениннику нарисовать карту с подсказками, с помощью которых он найдет свою цель.



Устройте своим детям квест или веселую игру / Фото Medium

"Моей внучке скоро исполняется 6 лет и у меня есть для нее четыре подарка. Я собираюсь запаковать их несколько раз и положить в большую коробку, а потом спрятать их во дворе и оставить карту с подсказками, чтобы внучка их нашла", – делится бабушка Моника Донайковски Урбан.

Сделайте день "Да!"

Именинник всегда в центре внимания. А представьте, как приятно делать все, что хочешь, в этот день. Предупредите всех членов семьи, а в праздничное утро расскажите об этом счастливчику! Можно даже создать специальный купон на безлимитное количество "Да!". И не бойтесь странных прихотей!

"Самое важное, чтобы это был день "Да". Хотите мороженое на завтрак? Конечно! Смотреть один и тот же фильм два раза подряд? Звучит замечательно! У нас также будет много видеочатов в течение дня", – рассказывает мама Молли Харрис.

Отправьте поздравительные открытки

Это еще один альтернативный вариант, который не даст вашему ребенку остаться без поздравлений. Попросите свои друзей и родных прислать вам на почтовый ящик праздничные открытки (было бы замечательно, чтобы они были сделаны собственноручно).

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Лучше предупредить всех заранее, чтобы письма пришли в праздничный день или накануне (в крайнем случае есть электронная почта).

"Моя шестилетняя дочь делает открытки ко дню рождения для своих одноклассников, и мы посылаем их по почте. Это была ее идея, чтобы попробовать украсить этот день для друзей", – пишет Дженна Шефер.

Устройте тематическую вечеринку

Вместе с ребенком выберите тему вашего праздника, которая будет ему нравиться. Это может быть чаепитие с принцессами, поход с палаткой на ​​задний двор, гавайская вечеринка или тематика любимого фильма. Важно подготовить яркие декорации и костюмы для всех присутствующих.

"Мы будем праздновать день рождения моей дочери в эти выходные – собираемся устроить "пляжный день". Украсим наш надувной бассейн в гостиной. Наполним его подушками и будем лежать, смотря фильм и делая тематические изделия", – поделился идеей Джастин Гиббон.