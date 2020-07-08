День семьи 2020: история и идеи для праздника

День семьи в Украине празднуют 8 июля уже несколько лет подряд. Но это довольно молодой праздник, ведь его начали отмечать ежегодно только с 2012 года.

Интересно, что День семьи приходится на день Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Их брак является образцом христианского супружества.

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Указ Президента "О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников" был подписан 30 декабря 2011-го. Эту дату отмечают только в Украине. В мире же есть День семьи, который большинство стран отмечает его 15 мая – эта дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1993 году.

День семьи: история и символизм праздника

Покровителями праздника является Петр и Феврония. Благоверный князь Петр был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на муромский престол в 1203 году.

За несколько лет до этого князь Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сновидении князю было открыто, что его может исцелить Феврония, дочь "древолаза-бортника", который добывал дикий мед. Она жила в селе Ласковое в Рязанской земле.

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Февронию слушались дикие животные, она знала свойства трав и умела лечить недуги, была красивой, благочестивой, мудрой и доброй девушкой. Князь пообещал жениться на ней после исцеления. Феврония исцелила князя, однако он не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, а Феврония вновь вылечила его и таки вышла за него замуж.

Когда Петр наследовал престол, бояре не захотели иметь княгиню из простого сословия, заявив ему: "Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром". Тогда пара на лодке отплыла по Оке и начала жить простой жизнью, наслаждаясь тем, что они вместе.



В День семьи чествуют Петра и Февронию

В Муроме же начались междоусобицы и убийства за престол. Тогда бояре опомнились, собрали совет и решили звать князя Петра. Князь и княгиня вернулись. Феврония же сумела заслужить любовь горожан.

В преклонных годах князь и княгиня приняли монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния. Они хотели умереть в один день и завещали положить их тела в одном гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня с тонкой перегородкой. Так и произошло – умерли они в один день и час – 25 июня (по новому стилю – 8 июля) 1228 года.

Идеи для празднования Дня семьи

В этот день старайтесь уделить своим родным побольше внимания и подарить радостные эмоции.

Вы также можете провести День семьи необычным способом. Предлагаем вам несколько вариантов:

– поменяйтесь ролями: пусть ваши дети попытаются побыть родителями, а вы – детьми (только не забудьте установить правила);

– выполните список желаний – составьте его всей семьей и за один день старайтесь воплотить как можно больше;

– устройте квест с необычным маршрутом, поделитесь на команды;

– приготовьте совместный ужин, поделив между собой обязанности;

– обнимите членов своей семьи, скажите им, как вы их любите и цените, поделитесь своими чувствами.

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В любом случае этот день – лишь повод провести время с семьей по-особенному. Дарите счастливые мгновения родным ежедневно, без лимитов и берегите своих близких.

Как празднуют в Украине День семьи

Обычно 8 июля во многих городах и селах Украины организуются различные семейные мероприятия, такие как фестивали на открытом воздухе и пикники.

Этот день не объявили официальным выходным, поэтому его стоит праздновать в кругу семьи – именно так, как нравится вам. Можете устроить вкусный завтрак или ужин в кругу семьи, пойти на пикник или озеро, посмотреть вместе фильм и тому подобное. Главное – наслаждаться присутствием друг друга.

Родные в этот день делают приятное своим близким, устраивают тематические вечера, конкурсы и развлечения. Советуем создать в своей семье собственные традиции, это сделает вас дружными, а родственные связи станут крепче.