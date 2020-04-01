24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Как получить пособие при рождении ребенка в условиях карантина: инструкция

- Читати новину українською
Выплаты на ребенка / Styler

Помощь при рождении выплачивается в размере – 41 280 гривен. В условиях карантина родители должны сами подать заявление на получение помощи онлайн на сайте Министерства социальной политики.

Выплата помощи осуществляется одноразово в сумме 10 320 гривен, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями (860 гривен в месяц).

Важно! С 1 апреля роды в Украине будут бесплатными

Как оформить помощь при рождении ребенка

  1. Перейдите на сайт Министерства социальной политики Украины.
  2. Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или электронной почты (во втором случае вам придется посетить орган соцзащиты населения, чтобы лично подписать документы, – Семья 24).
  3. Заполните электронное заявление на назначение помощи. Для этого нужно:
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • паспорта обоих родителей;
  • идентификационный код обоих родителей (при наличии);
  • номер банковского счета в формате IBAN (если хотите получать выплаты на карточку).

Отметим, что не нужно сканировать документы, достаточно лишь заполнить соответствующие графы.

Также в заявлении следует указать сведения о ребенке, мать, отца, место регистрации и фактического проживания, если они отличаются. И выбрать способ, которым удобно получать выплаты: на карту или в почтовом отделении.

Когда поступит ответ? Решение о назначении пособия должны прислать на вашу электронную почту в течение примерно 2 недель с момента обращения.

Автор: Мария Бондар
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Деньги Карантин в Украине 2020 Дети Министерство социальной политики Беременность и роды Роды Родители и дети Семья
Несколько способов, как дети могут поддерживать общение с бабушкой и дедушкой на карантине
сегодня
Залиште відгук