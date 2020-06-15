Двое предприниматели из Мексики – Адриан Лопеса Веларде и Марте Казарес – разработали метод превращения кактусов в экокожу, которая выглядит как настоящая. Их бренд уже начал изготавливать из этого материала обувь, сумки и даже одежду.

Как возникла идея

До этого Адриан и Марте работали в модной и мебельной автомобильной промышленности, когда поняли, что загрязнение окружающей среды является серьезной проблемой, и это вдохновило их начать собственное дело, пишет Bored Panda.

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Поэтому друзья оставили работу и решили посвятить несколько лет тому, чтобы придумать что-то удивительное, что могло бы изменить мир.



Экокожа из кактусов / Фото Architectural Digest

Процесс создания экокожи

Почти через два года они наконец создали экологическую кожу из кактуса в июле 2019 года.

Почему они выбрали именно кактус? Потому что этому растению не нужно много воды для выращивания, оно необычайно упругое и прочное, и может справиться с низкими температурами. Кроме того, это Мексика, а там много кактусов.

Процесс переработки кактуса в кожу:

Сначала предприниматели оттягивают и обрезают только зрелые листья растения, не повреждая сам кактус, поэтому каждые 6-8 месяцев у них новый урожай. Срезав зрелые листья, они сушат их под солнцем в течение трех дней, пока не достигнут точного уровня влажности. Так, в процессе сушки не используется ни печь, ни дополнительная энергия.

"Затем мы обрабатываем органическое сырье, чтобы оно стало частью нашей запатентованной формулы, которая позволяет нам сделать из кактуса экокожу", – добавляет Веларде.

Этот материал считается высокостойким и без токсичных химических веществ. Кроме того, компания предлагает большое разнообразие цветов, толщины и фактур.

Бренд Desserto

Бренд из экокожи, который создали ребята имеет название Desserto. Сейчас компания уже создала автокресла, обувь, сумочки и даже одежду. А поскольку она изготовлена из органического материала, их кожа является "дышащей".



Сумка и кошелек из кактуса / Фото Architectural Digest

Еще одним преимуществом для окружающей среды является то, что кактусовая кожа частично биологически разлагается и не содержит пластика. То есть это прекрасная альтернатива коже животных, которая не имеет негативного влияния на планету.