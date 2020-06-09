Детей, переживших карантин и пандемию COVID-19, уже называют " поколением C"
Дети от 6 до 16 лет, которые пережили карантин и другие последствия пандемии COVID-19, образуют новое поколение – Generation C.
Об этом говорится в отчете компании SuperAwesome, которая создает цифровые решения для работы с детьми.
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Там подчеркивают, что у представителей поколения C в Америке уже изменились некоторые привычки. Отдельно:
- На карантине многие дети просыпаются позже, обычно после 11 часов утра.
- Изменились и пищевые привычки детей. Так, у 65% малышей завтрак стал более питательным – домашняя еда вместо привычных хлопьев или злаковых батончиков. Кроме того, дети начали помогают в готовке пищи.
- Изменились и методы обучения, теперь школьникам чаще помогают родители. У детей появилось больше перерывов и короткие сеансы игр.
- Обед, который родители часто давали с собой, теперь стал полноценным приемом пищи.
- Дети чаще помогают по дому.
- К сожалению, больше детей смотрят в экран смартфона перед сном. Да и телевизор стал центром развлечений для всей семьи.
Кроме того, из-за пандемии поколение C отныне больше внимания уделяет гигиене, семье, электронной коммерции, ответственности и взаимодействию в игровых средах.
К чему готовится поколение С дальше:
– Семьи готовятся ко второму этапу самоизоляции.
– Детям будет сложно вернуться в обычную школу с "нормальным" расписанием.
– Готовка станет полем для творчества у множества детей.
– Родители будут больше времени проводить дома.
– Опять возникнет обсуждение, сколько сна нужно детям, и стоит ли им ложиться спать позже.