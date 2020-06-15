Маленькому ребенку важно иметь человека, которому она может доверять и даже зависеть от него. Поэтому, как показывают исследования ученых из США, дошкольники, у которых плохие отношения со своими матерями, как правило, развивают, привязываются или имеют зависимые отношения со своими учителями.

Кроме того, исследователи говорят, что дети, которые меньше общаются с родителями, становятся тревожными, закрытыми и застенчивыми в начальной школе, передает издание Studyfinds.

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Хотя некоторые психологи уверяют, что достаточно крепкая связь ребенка с учителем с раннего возраста может помочь малышам избежать слишком тревожных или застенчивых черт в подростковом возрасте.

Так, по словам исследовательницы Робин Нойгаус, исследование доказывает, что учителя и воспитатели могут играть ключевую роль для детей. "Будучи добрым, благосклонным и поощряя детей учиться, учителя могут помочь малышам побороть тревогу в начальной школе", – добавляет она.

Известно, что в исследовании ученые оценивали привязанность матери и ребенка. Эти же элементы также измерялись между детьми и их учителями. Сначала исследовали детей в возрасте 3 лет, затем в 4,5 года, а после этого, когда дети были в первом, третьем и пятом классах.

Поэтому родители должны проявлять больше привязанности к своему ребенку, беспокоиться о нем и всегда поддерживать.