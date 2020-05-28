Дети, которых женщина усыновила в разное время, оказались биологическими родственниками: история

В мире есть множество историй, когда семьи случайным образом воссоединяются. Так, недавно американка Кэти Пейдж усыновила двоих детей и впоследствии узнала, что они являются родными братом и сестрой.

Почему Кэти решила усыновить детей? Развод изменил многие ее жизненные планы. Пейдж сначала начала помогать детям из детдома найти временный приемный дом, пишет издание Motherly.

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Так, в 2016 году женщина решила и себе попробовать и начала воспитывать новорожденного мальчика, которого оставили в местной больнице. Она полюбила этого мальчика и назвала его Грейсон, и была поражена, когда ей – одинокой маме – позволили усыновить его через 11 месяцев.

Через две недели после того, как Грейсон был официально усыновлен, Пейдж позвонили и рассказали о девочке, которая требовала неотложной помощи. Женщина, тронутая историей ребенка, взяла на воспитание ее тоже.

Уже со временем Пейдж стала замечать, что у двух младенцев много похожих особенностей, но в документах на бумаге не было указано, что младенцы – биологические родственники. Но замечая все больше доказательств, Кэти решила провести для детей ДНК-тест и в 2018 году Грейсона и Ханну официально признали братом и сестрой после того, как Пейдж тоже позволили усыновить девочку.

"Я взяла Ханну и не имела представления, как я буду ухаживать за ней. Я даже не знала, что делать, но у меня все получилось", – рассказала женщина.

Пейдж надеется, что больше людей сможет осознать, что одинокие люди могут воспитывать детей и усыновлять малышей, ведь так много детей нуждаются в приемной помощи.

Отметим, что в Соединенных Штатах проживает около 400 тысяч детей, находящихся на приемной помощи, и примерно четверть этих детей нуждаются в усыновлениий.