Карантин и самоизоляция заставили многие семьи перейти на онлайн-общение. Особенно сложно это давалось детям, которые хотели поиграть с дедушками и бабушками. Так, одна из таких американских семей рассмешила сеть.

На инстаграм-странице журнала People разместили забавное видео воссоединения семьи. На кадрах видно, как трое детей ожидают приезда дедушки и бабушки, стоя у окна. И когда машина подъезжает во двор дома, маленькие внуки не сдерживают своих эмоций.

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Ребятишки прыгают, бросают свои игрушки и быстро выбегают из дома. Несмотря на дождь, они босыми подбежали к машине, чтобы обнять своих родных. За всем наблюдала их мама, которая и сняла эту встречу на видео. Женщине ничего не оставалось, как с улыбкой наблюдать за радостью трех своих детей.

К слову, США до сих пор возглавляют рейтинг по количеству инфицированных коронавирусом. По состоянию на 10 августа, COVID-19 обнаружили у 5 089 416 человек. Наиболее уязвимы к заболеванию люди пожилого возраста, ведь у них могут быть хронические болезни, которые обостряются после инфицирования и приводят к летальным исходам. Поэтому часто пенсионеры воздерживаются от встреч с родственниками и на время пандемии самоизолируются дома.