5 самых популярных украинских детей-блогеров в YouTube

Дети в современном мире развиваются с огромной скоростью. Некоторые из них уже начали снимать собственные видеоблоги и создали каналы, которые имеют миллионную аудиторию на YouTube. Украинские дети, несмотря на свой молодой возраст, уже умеют зарабатывать больше родителей и даже звезд шоу-бизнеса.

Рейтинг самых популярных детей-блогеров можно найти на Socialblade – сайте, который отслеживает статистику каналов.

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Kids Diana Show

Это видеоблог 6-летней девочки Дианы из Киева. Она ведет свой канал на английском и занимается распаковкой игрушек, собственными образами и make-up, а также часто путешествует с братом.

Звезда YouTube имеет почти 40 миллионов подписчиков на своем канале. Ежемесячный доход, по данным Social Blade, составляет от 330 тысяч долларов до пяти миллионов долларов. Заметим, что родители начали снимать ее блог, когда девочке было всего три года.

Видеоблог Kids Diana Show: смотрите видео

Miss Katy

6-летняя блогерша Екатерина Федорук родилась в Одессе, но сейчас проживает в Лондоне вместе с семьей. Девочка снимает блоги об обзорах различных игрушек, одежды и косметики. Заметим, что блог – на русском языке.

Сейчас Miss Katy имеет 14 миллионов подписчиков на YouTube. А ежемесячный доход ее канала, по данным Social Blade, составляет от 37 тысяч долларов до более 600 тысяч долларов. Ее брат – Mister Max – имеет тоже 14 миллионов подписчиков на YouTube и зарабатывает около 48-760 тысяч долларов. В их блогах участвует и отец Андрей.

Пример видеоблога Miss Katy и Mister Max: смотрите видео

Dima Kids TV

6-летний блогер Дмитрий из Одессы имеет на своем канале более 6 миллионов подписчиков. Основная тема его видеоблогов – машинки, с которыми мальчик играет в различных ситуациях.

Ежемесячный доход канала Dima Kids TV, по данным Social Blade, составляет от 11 тысяс долларов до почти 200 тысяч долларов. Свой блог парень ведет на английском языке.

Видеоблог Dima Kids TV: смотрите видео

Mark Production

Мальчик снимает собственные видео о подарках, игрушечных автомобилях и тому подобное. Он устраивает им определенные краш-тесты, решает головоломки и просто развлекается в своих видеоблогах.

Сейчас аудитория парня на его YouTube-канале составляет более двух миллионов подписчиков и зарабатывает в месяц от 30 тысяч долларов до 500 тысяч долларов.

Видеоблог Mark Production: смотрите видео

Amelka Karamelka

6-летняя девочка Амелия имеет собственный YouTube-канал, где показывает себя очень веселым ребенком. Она с родителями делает обзоры на новые игрушки и ходит по развлекательным детским комнатам, а также рассказывает веселые истории, смотрит мультики и переодевается в любимых мультяшных героев.

Сейчас девочка имеет в YouTube почти два миллиона подписчиков и зарабатывает от 13 тысяч долларов до более 200 тысяч долларов.

Видеоблог Amelka Karamelka: смотрите видео