Дети из-за карантина не смогли улететь домой самолетом, поэтому им пришлось плыть океаном: фото

Из-за введенного карантина и отмененные авиарейсы подростки из Нидерландов не могли вернуться домой на самолете. Но они решили не сдаваться и решились после круиза плыть на яхте через Атлантический океан.

Несмотря на изменение планов, школьники продолжили наслаждаться путешествием, делать уроки и прокачивать свои навыки адаптации, пишет издание Stripes.

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Когда мир охватила эпидемия COVID-19, 25 школьники из Нидерландов, которые отправились в образовательный круиз на яхте, остались в Карибском море. По первоначальному плану действий, дети должны были достичь Кубы, сесть там на самолет и улететь домой. Но не все пошло по плану.

Почему подростки отправились в образовательный круиз? Экспедиция на яхте Wylde Swan была создана для детей, чтобы они накопили достаточно знаний, чтобы управлять судном самостоятельно.



Подростки учились выживать в морских условиях / Фото Stripes

Отметим, что во время путешествия, подростков сопровождали только трое учителей, которые следили за их учебой, и 12 членов экипажа.

Однако в связи с карантином подростки не могли самолетом вернуться домой после круиза из-за предохранительных мер против коронавируса. Поэтому они должны были экстренно изменить маршрут. Такое решение принял директор компании Кристоф Мейер, посоветовавшись со своим штабом.

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Как на такую новость отреагировали родители? По словам Мейера, родители школьников на эту новость отреагировали с облегчением, потому что узнали, что дети все-таки вернутся домой. К тому же, на яхте не было зараженных COVID-19.

Тем временем сами дети совсем не теряли боевой дух. Они сначала называли себя "Пиратами Карибского моря", а потом назвали команду – "Воины океана".



Нидерландские подростки на яхте / Фото Stripes

Что ждало школьников в океане? Подростки встречали опасности по дороге. К примеру, судно делало остановку на Азорских островах, чтобы пополнить запасы продуктов, проплывая возле Бермудского треугольника. Но, к счастью, все обошлось и никто не исчез.

"Этим детям пришлось привыкать к огромным изменениям. Они отправились из Нидерландов в Карибское море, чтобы заняться парусным спортом. Это уже непривычно, а потом им еще и пришлось менять всю программу и пересекать океан. Они наиболее адаптированые дети 2020 года", – сказал Мейер.



Подростки счастливы, что вернулись домой/Фото Stripes