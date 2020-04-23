Дети, которые любят читать, лучше учатся в школе: исследования

Для некоторых людей книги – отличное время для развития и развлечений. К тому же, как показывает новое исследование, хорошая книга может повысить навыки грамотности ученика больше, чем учебный материал. Ученые уверены, что регулярное чтение любимых книг может значительно улучшить успеваемость ребенка в школе.

Так считают исследователи из университета Малаги в Испании и Университетского колледжа в Лондоне. В исследовании приняли участие более 43 тысяч испанских учеников в возрасте от 10 до 11 лет. Потом этих же учеников переоценили в возрасте 13-14 лет.

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Ученики, которые три месяца читали книги вне школы, на 0,22 балла повысили свои средние оценки. В частности, преимущества заметили у тех детей, которые читали большие книги и романы, а не комиксы, газеты, журналы или даже короткие рассказы.

Исследование также показало несколько интересных статистических данных о различиях в чтении различных групп студентов. Например, девочки, как правило, читают больше книг, рассказов и газет, а мальчики отдают предпочтение комиксам или журналам.



Дитина читає книгу вдома / фото УП.Жизнь

Кроме того, студенты из "благоприятного происхождения" обычно читают больше, чем дети, рожденные в семьях низшего класса.

Как привить ребенку любовь к чтению

Как писали журналисты 24 канала раньше, для того, чтобы ребенок начал любить читать, родители должны позволять ему читать вслух, читать там, где заблагорассудится, перечитывать любимые книги и не заставлять ребенка дочитывать книгу до конца.

Позвольте ребенку выбрать книжку самостоятельно. Вы можете составить список любимых книг вашего ребенка и начать с них. Но не стоит ограничиваться лишь художественными книгами. Выберите интересную статью из энциклопедии, которая может помочь вашему ребенку в обучении.

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Не стесняйтесь использовать экспрессию и добавлять театральности своему чтению. Разыграйте роли, используя разные тембры голоса, эмоциональное наполнение и мимику для того, чтобы передать содержание истории, которую читаете, и давайте персонажам разные голоса.

Также стоит перечитывать книжки, если ребенок этого хочет. По словам специалистов, многократное чтение одной книжки очень помогают в развитии языковых навыков и существенно улучшает осмысление практики чтения.

Более советов о том, как воспитать у ребенка любовь к чтению книг – смотрите здесь.