Дети, которые поздно ложатся спать, могут иметь склонность к ожирению: исследование
Шведские ученые нашли связь между сном детей до 6 лет и рисками их ожирения. Так, у детей, которые обычно засыпали позднее 21 часа вечера, талия была шире и они имели больший индекс массы тела.
Исследование провел доктор Клод Маркус из Каролинского института Швеции. Его он опубликовал в журнале Pediatrics, пишет CNN.
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"Моя личная гипотеза заключается в том, что, скорее всего, этот показатель зависит от нерегулярного режима жизни", – сказал автор исследования Клод Маркус.
В исследовании говорится, что родителям не стоит заставлять своих детей ложиться спать раньше, а лучше внимательно следить за их режимом еды и сном. "Мы можем видеть лишь ассоциации. Если вы положите своих детей спать раньше, изменит ли это что-то? Этого мы точно не знаем", – добавил ученый.
Следите за режимом сна ребенка / Фото Unsplash
Также в исследовании отмечается, что дети, родители которых имеют лишний вес, спали так же, как и их сверстники, но нерегулярный сон может влиять на риски развития ожирения у всей семьи.
Как проводили исследование? В исследовании приняли участие 107 детей из Швеции, из которых 64 имели родителей с проблемами лишнего веса. Ученые следили за весом детей, их ростом и окружностью талии в возрасте от 1 до 6 лет. Сон измеряли с помощью трекера в течение недели один раз в год.