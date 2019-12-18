Дети на крыше или летают на дроне : семья из США делает веселые фото для рождественских открыток

Семья из штата Северной Каролины решила создать необычные рождественские открытки, в которых они показывают сумасшедший ритм в воспитании детей. Супруги делает это уже 6 лет и такая идея ежегодно только набирает популярность. Однако от некоторых фотографий едва не останавливается сердце.

"Когда мы впервые попытались сделать традиционную фотографию рождественской открытки, она у нас не получилась, потому что ребенок все время плакал, было ветрено, освещение постоянно менялось, или кто-то моргнул и т.д.", – сказал Джонатан Стэнли изданию Bored Panda.

Интересно! Папа сделал интересную серию фото, нарядив своего 4-месячного сына в эльфа: милые кадры

Муж с женой так сильно смеялись над теми "плохими" фотографиями, что решили просто послать их такими, какими они вышли, и их семье это понравилось.



Пара делает смешные фото к Рождеству

Супруги признались, что с тех пор они решили продолжать такую традицию – вместо того, чтобы пытаться отправлять идеальные открытки, они присылают то, что демонстрирует хаос родительства.



Дети "срезают" елку на рождественской фотографии

Они рассказали, что большинство сцен снимаются практически, чтобы минимизировать использование фотошопа и получить лучшие результаты. "Моя цель состоит в том, чтобы сделать эти открытки достаточно реальными, чтобы люди сомневались в том, что мы их дофотошопили", – сказал Джонатан.



Дети вылезли на крышу, родители – в панике

Как отмечают родители, самое трудное – это заставить детей стоять в нужном месте и занять правильную позу – особенно, когда дети были моложе. "Проще сказать, чем сделать, ведь иногда наши двое ребят просто могут бегать около часа. Тогда мы снимаем каждого малыша отдельно, а затем сшиваем все вместе", – добавил мужчина.



Дети управляют машиной на рождественской открытке

Их родственники уже настолько привыкли к таким безумным фото, что, наверное, не захотят возвращаться к обычной картинке. Интересно, что у супругов есть также семейный Youtube-канал, на котором есть видео на веселые темы.



Дети развлекаются на Рождество