Дети работающих мам не менее счастливы, чем дети мам-домохозяек: исследование

Часто женщины, которые начали работать после декрета, мучаются чувством вины, что их дети не будут так счастливы, как малыши тех родителей, которые сидят дома. Однако ученые из Школы Бизнеса Гарвардского Университета доказали, что деятельность матерей не влияет на уровень счастья их детей.

Более того, по результатам исследования, работающие матери дают детям хороший пример.

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Ведь их дочери и сыновья с ранних лет наблюдают за тем, как матери совмещают работу, маиеринство и распределяют домашние дела с папами. Поэтому они учатся организовывать собственную жизнь в будущем.

А девочки, которые регулярно видят перед глазами пример работающей матери, в будущем получают лучшее образование и занимают руководящие должности чаще, чем дети мам-домохозяек.

Зато сыновья матерей, которые имеют работу, понимают, что домашние обязанности нужно распределять поровну, они вырастают с более гибкими взглядами на гендерные роли. Также сыновья работающих мам склонны проводить больше времени с семьей.

Поэтому, неважно, что выберет мама – выйти на работу и построить карьеру или быть дома – дети запомнят хорошие моменты, которые вы проведете вместе.