Дети рассказали, почему они прогуливают школу

Родители неоднократно слышали от своих детей просьбы остаться дома и не идти в школу. А все потому что дети просто не желают переступать порог своего образовательного учреждения и этому есть несколько причин.

Детский психолог Валентина Волчан провела исследование и узнала, почему украинские школьники не проявляют желания посещать уроки, передает издание "Все образование".

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Некоторые могут считать, что это из-за лени. Но, по словам экспертов, как раз лень – это та же защитная функция нашего организма, которая предотвращает перенапряжение и стресс. "Если ребенок постоянно выполняет действие, приносящее ему больше отрицательных эмоций, чем положительных, он будет искать любую причину, чтобы этого действия избежать", – рассказала психолог.

Валентина Волчан провела опрос среди детей, чтобы узнать, почему они не ходят в школу и получила достаточно красноречивые ответы.

Согласно результатам исследования, для большинства детей школа – "это место, где им неприятно, а порой и опасно, где их унижают, они бессмысленно тратят свое время, они никого не интересуют как личности". Поэтому идею прогулять уроки школьники воспринимают как выход из ситуации.

Среди основных причин пропуска дети называют разное:

слишком рано;

ощущение холода или жары;

лень;

страшно (буллинг, унижение, наказания);

неприятные учителя/одноклассники;

неприятная атмосфера;

несправедливость;

скучно/неинтересно;

ничего нового/полезного;

бессмысленно;

давление от других;

отсутствие выбора;

школа безразлична к детям и их успехам;

мешает развивать свой потенциал.

Отметим, что в исследовании приняли участие дети разного возраста, из разных семей и школ. По некоторым данным количество учащихся дистанционных школ увеличивается вдвое каждый год.