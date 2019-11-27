Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании: невероятные фото

Главной идеей рекламной кампании был лозунг: "Все прекрасны, независимо от того, кем они родились". Для сказочной фотосессии выбрали детей с синдромом Дауна. Их одели в персонажей из фильмов Disney, в частности, "Русалочку", "Короля льва", "Маугли" и других.

Так, фотограф из Британии Николь Перкинс поделилась с миром своей удивительной рекламной кампанией, где в фотосессии приняли участие дети, страдающие синдромом Дауна, передает Bored Panda.

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"Я создала проект "Вниз с Диснеем" и он вызвал большой интерес во всем мире. Надеюсь, что это поможет родителям таких детей", – сказала Перкинс.



Дети с синдромом Дауна в рекламной кампании

Фотограф хотела привлечь внимание к детям с синдромом Дауна, а также показать, что красоту можно найти везде. Ее также приятно поразила реакция людей на ее проект. "Реакция была удивительной. Я никогда не представляла, что буду такой популярной, мои фотографии стали вирусными", – добавила Николь.

Что такое синдром Дауна? Это патология генов человека, которая меняет моторику, физический облик и здоровье человека, может влиять на умственные способности. Всего одна дополнительная 21 хромосома делает этих людей несколько иными, но отнюдь не хуже.



Причины патологии до сих пор неизвестны. Синдром Дауна присущ людям во всех регионах мира всех рас. Каждый 700 младенец в мире рождается с синдромом Дауна.

Ниже посмотрите фото из рекламной компании, для которой снялись дети с синдромом Дауна.

Николь Перкинс советует другим фотографам публично показывать свои работы или делать проекты, которые выходят за рамки.