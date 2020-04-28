Дети устроили родителям свадьбу в саду, которую должны были отменить из-за карантина: фото

36-летняя Ким Джеррард и 42-летний Марк Тоот были вынуждены отменить свадьбу из-за введенного карантина в связи с коронавирусом. Однако их дети решили осуществить мечту взрослых и устроить для них незабываемый праздник. Сын даже взял на себя роль составителя брака и провозгласил их мужем и женой.

Пара уже больше десяти лет живет вместе и планировала пожениться 9 апреля 2020 года, но из-за карантина в Великобритании их торжественное мероприятие оказалось под угрозой, пишет Daily Mail. Тогда на помощь влюбленным пришли их дети: 10-летний сын Луи и 8-летняя дочь Руби.

Интересно! С пиццей и в масках: как украинцы женятся во время карантина

Дети придумали оригинальный способ, как спасти ситуацию и поднять настроение не только себе, но и взрослым.

10-летний сын Луи, который взял на себя обязанность регистратора браков, одел лучший школьный костюм. А его младшая сестра Руби придумала для себя образ свадебного фотографа и тоже выбрала для себя самое красивое платье для этого события.



Мама с детьми на свадьбе, которую дети организовали / Фото Daily Mail

Все подготовив, дети украсили сад, расположенный во дворе их дома. Они накрыли стол и украсили стулья для гостей (роль которых сыграли мягкие игрушки). Закончив с приготовлениями, брат с сестрой разбудили родителей.

Взрослые послушно выполнили все просьбы детей: мама надела свадебное платье, а папа – лучший костюм. Затем дети вывели Ким и Марка в сад, где сын начал читать заранее подготовленный текст. В конце торжественной речи мальчик произнес: "Теперь Вы можете поцеловать невесту! Объявляю вас мужем и женой!".



Сын объявил родителей мужем и женой / Фото Daily Maіl

Пока родители скрепляли поцелуем узы брака, 8-летняя дочь Руби сделала много фотографий, которые много лет будут сохранять воспоминания об этом необычном, но замечательном дне.