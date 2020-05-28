Как детям не вляпаться в неприятности в интернете: правила безопасности

Современные дети проводят много времени в интернете, особенно во время карантина, и довольно быстро учатся ориентироваться в сети. Однако в следствии своего юного возраста не все из них могут понять всех опасностей, которые скрываются в интернете. Как детям не попасть в интернет-неприятности – читайте в материале.

Издание Digital Security School 380 подготовили для родителей несколько простых советов, которые помогут сделать так, чтобы дети и подростки не попали в неприятности онлайн.

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Правила безопасности для детей в интернете

"Правило бабушки"

Эксперты уверяют, что родители должны научить детей делиться в интернете только той информацией или фото, которые не стыдно показать бабушки. То есть публикуйте только то, что дети действительно хотят показать всем, и это не принесет им какой-либо вред.

Избегайте подозрительных вещей

Также взрослые должны объяснить детям, почему не стоит переходить на подозрительные ссылки или читать странные сообщения. Если ребенок сомневается, то пусть не боится переспросить у родителей, безопасно ли их открывать.

Установите защиту

Взрослым рекомендуется установить надежные пароли и, возможно, даже родительский контроль для своих аккаунтов и гаджетов. Чтобы не произошло курьезных ситуаций, лучше всегда выходить из своих профилей и блокировать компьютер во время, когда им не пользуетесь.



Правила безопасности в интернете / Инфографика 24 канала

Берегите секреты

Расскажите ребенку, чтобы он никогда не разглашал людям свой номер телефона, домашний адрес, пароли или другие частные данные. Даже если вроде бы пишет знакомый человек. Если действительно где-то нужно указать личные данные, то научите ребенка обсуждать это с родителями.

Проверенный друг лучше новых двух

Специалисты отмечают, что следует тщательно выбирать друзей в соцсетях. Не доверяйте малознакомым друзьям и не "дружите" онлайн с незнакомыми людьми.

Делайте паузы

Если вы устаете от постоянной работы или переписки в интернете, то время от времени делайте перерывы. И создайте для детей график для пользования гаджетами. Выделяйте определенное количество времени в день для интернета и выбирайте один день в неделю, когда телефон в руки не стоит брать вообще.

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Высказывайте плохие мысли

Если из-за интернета у детей накопились негативные мысли или эмоции, в частности от неприятного разговора или переписки онлайн, то обсудите с ними это. Дети должны доверять родителям и мочь высказаться в любое время. Так, им будет легче справиться с негативом.

Добавим, что во время пандемии COVID-19 в Европейском союзе увеличилось количество сексуальных домогательств к детям в интернете. Об этом заявила председатель правоохранительного органа ЕС Кэтрин Де Болле, предупреждая, что может возникнуть еще больше случаев, пишет сайт The News.