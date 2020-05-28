Как детям не вляпаться в неприятности в интернете: правила безопасности
Современные дети проводят много времени в интернете, особенно во время карантина, и довольно быстро учатся ориентироваться в сети. Однако в следствии своего юного возраста не все из них могут понять всех опасностей, которые скрываются в интернете. Как детям не попасть в интернет-неприятности – читайте в материале.
Издание Digital Security School 380 подготовили для родителей несколько простых советов, которые помогут сделать так, чтобы дети и подростки не попали в неприятности онлайн.
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Правила безопасности для детей в интернете
- "Правило бабушки"
Эксперты уверяют, что родители должны научить детей делиться в интернете только той информацией или фото, которые не стыдно показать бабушки. То есть публикуйте только то, что дети действительно хотят показать всем, и это не принесет им какой-либо вред.
- Избегайте подозрительных вещей
Также взрослые должны объяснить детям, почему не стоит переходить на подозрительные ссылки или читать странные сообщения. Если ребенок сомневается, то пусть не боится переспросить у родителей, безопасно ли их открывать.
- Установите защиту
Взрослым рекомендуется установить надежные пароли и, возможно, даже родительский контроль для своих аккаунтов и гаджетов. Чтобы не произошло курьезных ситуаций, лучше всегда выходить из своих профилей и блокировать компьютер во время, когда им не пользуетесь.
Правила безопасности в интернете / Инфографика 24 канала
- Берегите секреты
Расскажите ребенку, чтобы он никогда не разглашал людям свой номер телефона, домашний адрес, пароли или другие частные данные. Даже если вроде бы пишет знакомый человек. Если действительно где-то нужно указать личные данные, то научите ребенка обсуждать это с родителями.
- Проверенный друг лучше новых двух
Специалисты отмечают, что следует тщательно выбирать друзей в соцсетях. Не доверяйте малознакомым друзьям и не "дружите" онлайн с незнакомыми людьми.
- Делайте паузы
Если вы устаете от постоянной работы или переписки в интернете, то время от времени делайте перерывы. И создайте для детей график для пользования гаджетами. Выделяйте определенное количество времени в день для интернета и выбирайте один день в неделю, когда телефон в руки не стоит брать вообще.
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- Высказывайте плохие мысли
Если из-за интернета у детей накопились негативные мысли или эмоции, в частности от неприятного разговора или переписки онлайн, то обсудите с ними это. Дети должны доверять родителям и мочь высказаться в любое время. Так, им будет легче справиться с негативом.
Добавим, что во время пандемии COVID-19 в Европейском союзе увеличилось количество сексуальных домогательств к детям в интернете. Об этом заявила председатель правоохранительного органа ЕС Кэтрин Де Болле, предупреждая, что может возникнуть еще больше случаев, пишет сайт The News.