Детские истерики: как с ними справиться и что нельзя говорить ребенку

Если детям что-то не нравится, они начинают устраивать истерику, визжат, топают ногами или размахивают руками. Тогда настроение портится и у вас. Но в любом случае родители должны думать о том, что говорят своему ребенку, ведь это чревато последствиями для его психики.

Конечно, можно научить ребенка вести себя по-другому, но для начала нужно понять, почему именно ребенок устраивает истерики. Как родителям успокоить детские истерики – рассказала психолог Светлана Ройз в Facebook.

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Причины детских истерик. Во-первых, маленькие дети еще не умеют контролировать свои эмоции. Поэтому нередко именно из-за этого и случаются детские истерики. Но есть и другие причины. С возрастом ребенка родители уже меньше ему угождают – раньше они удовлетворяли его желания, а теперь ждут, чтобы ребенок слушался их. Из-за этого малыш может протестовать – скажем, устраивать истерику.



Дети часто устраивают родителям истерики

Что делать родителям во время детских истерик

Будьте проницательны. Ваш ребенок — это не маленький взрослый. Поэтому попробуйте посмотреть на ситуацию глазами своего ребенка.

Сохраняйте спокойствие. Когда у вашего сына или дочки истерика, не давайте волю своим эмоциям. Ваше раздражение не решит проблемы.

Будьте непреклонны. Если вы поддадитесь требованиям ребенка, то в следующий раз он, скорее всего, снова устроит истерику, чтобы добиться своего. Дайте ребенку понять, что ваше "нет" означает "нет".

Проявляйте терпение. Истерики не прекратятся за один день, особенно если ребенок увидел, что своим поведением может заставить вас пойти ему на уступки. Однако, если вы правильно будете реагировать, то истерики будут случаться реже, а со временем ребенок вообще перестанет их устраивать.

Полезный совет! Когда начинается истерика, обнимите ребенка (если возможно) и постарайтесь сдерживать его движения, не причиняя ему боли. Не кричите на ребенка. Просто подождите, пока его эмоции утихнут. В конце концов, ребенок поймет, что своей истерикой ничего не достиг.



Обнимайте детей, когда у них истерика

Как реагировать на детские истерики в магазине

Родители должны быть готовы к тому, что ребенок будет всячески испытывать их терпение и добиваться своего через истерики, например, в магазине. Как на них реагировать?

• Сказать: поиграй 2 минуты, когда прозвонит будильник – ты услышишь сигнал (для супергероев) – переходить к следующему заданию.

• Давай, кто быстрее добежит до выхода.

• Как думаешь, сколько шагов великанов или гномов до выхода из магазина.

• Взять на руки и вынести из магазина.

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• Сказать честно: я очень устала, а мне еще очень много нужно успеть. Помоги мне, пожалуйста, давай вместе сделаем.

• Когда мы будем идти домой, давай считать желтые машины (каштаны, заглядывать в витрины и т. д.).

• Давай, как лягушки, перемещаться прыжками.



Играйте с детьми во время истерик или пообещайте поиграть с ними дома

Какими фразами можно успокоить ребенка

"Я тебя люблю! Тише, все в порядке!". "Я понимаю, что ты сейчас нервничаешь, злишься, так попробуй произнести словами. Что именно тебя волнует?" "У тебя на плечах сидит и плачет маленькая "капризулька", давай ее прогоним, она тебе мешает! Ты согласен?" "Ты смотри, какие большие слезки. А ты знаешь, если их покрасить в разные цвета, то будет капитошка!" "Вытри слезки и пошли со мной играть!" "Помнишь мультфильм, в котором малыш устроил истерику, а потом ему не дали торта. Ты же хочешь, чтобы мама тебя угостила сладостями? Тогда нужно успокоиться!" "У меня есть что-то интересное в кармане (если действительно есть). Я могу тебе показать, но для этого следует успокоиться". "Ты же у меня самый лучший, самый красивый, самый любимый ребенок в мире! А такие дети никогда не устраивают истерики"

Психолог подчеркнула, что задача родителей – дать ребенку ощущение, что они никогда не предадут и не бросят его, что бы не происходило.