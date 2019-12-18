Детские травмы: как простить обиды своим родителям

Сложно найти человека, у которого нет никаких обид на отца и мать. Потому что кому-то не хватало нежности и заботы, кому-то – внимания, а кто-то не может забыть определенный поступок или слова. Как не сделать из этого детскую травму и простить родных людей – читайте ниже.

Почти каждый, размышляя над своей жизнью, хоть раз обвинял в каких-то проблемах своих родителей, сообщает психологическая студия "Сенс" в фейсбуке.

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12 способов простить обиды своим родителям:

Постарайтесь не простить, а понять

Ваши родители тоже имели очень тяжелую жизнь – работа, нехватка денег, добыча пищи, трудоемкий быт, проведение большого количества времени в очередях. Часто занятые родители не были психологически чувствительными и давали детям тот ресурс, на который их хватало.

Они были молоды и неопытны

Вспомните, в каком возрасте были ваши родители в то время. Часто им было по 25-26 лет, они были неопытные и неуверенные.

Не надо молчать

Не молчите, если вы чувствуете обиду на родителей, признайте то, что вам было плохо. Ведь когда-то эта тема была запрещена и был только один вариант: "Родители – святые люди, они тебя вырастили и дали жизнь, их нужно любить, уважать и не жаловаться".

Не носите всю жизнь с собой детские травмы

Не стоит проводить всю свою жизнь, жалуясь на родителей и объясняя их ошибками все свои неудачи. Постарайтесь не прожить жизнь под ярлыком "человек, которого не любила мама" или "человек, которого в детстве били". Такой период переживания травмы должен закончиться.

Когда вы были детьми, у вас не было выбора – будут вас оскорблять или нет. А сейчас у вас есть выбор – вы можете оставить травму просто как опыт или позволить ей формировать вашу личность. Если не получается прекратить это самостоятельно – обратитесь к психотерапевту, не надо жить в таком состоянии годами.

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Попробуйте поговорить о детских обидах с родителями

Иногда вам может помочь то, что вы донесете до родителей, что они были не правы. Ведь с возрастом родители стали спокойнее, мудрее, они уже не такие занятые делами, как раньше. Поэтому некоторые из них уже готовы к такому разговору. Иногда они могут признать и выразить сожаление по поводу прошлых ошибок и это станет началом новых теплых отношений.



Поговорите с родителями о своих обидах в детстве / Фото psychologies

Иногда признание ответственности просто необходимо

Часто родителям просто нужно признать, что это действительно было (обиды или насилие в семье). Это может стать единственным условием, по которому дети согласны дальше общаться с родителями. Поэтому скажите прямым текстом: "Мне очень важно, чтобы ты признал, что это было. Мне не нужно извинений, но важно, чтобы никто не делал вид, что я это придумал".

Оставьте за ними право не признавать своих ошибок

Если родители защищаются и говорят: "Мы все делали правильно, ты неблагодарный", – они имеют на это право. К тому же, перевоспитывать человека в 70 лет – это плохая идея.

Пожалейте себя маленькую

Когда мы получаем обиды от родителей, мы становимся маленьким существом – просто маленьким ребенком, у которого не было выбора. Поэтому вам нужно признать свои чувства и с сегодняшнего взрослого состояния пожалеть себя. Объяснить себе, что так нельзя обращаться с детьми и тому подобное.

Позвольте себе погрустить

Иногда в определенный момент надо позволить себе погрустить и признать, что чего-то у вас в детстве не было и уже не будет. От этого вам может стать легче.

Не ждите, что родители изменятся

Не нужно питать детскую надежду, что родители изменятся – папа, наконец, похвалит, а мама, наконец, полюбит. У них было свое тяжелое детство, свои обстоятельства и свой психологический профиль.

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Научитесь переводить язык любви своих родителей

Часто язык любви родителей проявляется необычным образом, к примеру, в приготовлении борща или пирогов. Поэтому научитесь переводить их язык на свой. Допустим, мама все время ворчит, но при этом готовит вам бесконечные борщи и моет посуду. Вот эти ее борщи и посуда и является тем самым "я тебя люблю".

Иногда критика – это тоже забота

Бесконечная критика – это некий родительский оберег. Если все время говорить ребенку, что с ним что-то не так, то он когда-то все поймет и будет, наконец, все делать правильно. Только надо научиться относиться к этому как к заботе.