Детский ужас и радость взрослых: забавные фото людей с Сантой

Приходить к Санте в торговый центр – это ритуал, который любят американские дети. Однако, посадить своих детей на колени Санты и получить волшебную фотографию, которая станет вашей рождественской открыткой для бабушек и дедушек, не всегда легко. К тому же, сами дети могут капризничать, плакать или просто уснуть в руках "волшебника".

Поэтому каждый, кто надевает красный бархатный костюм и играет роль Санты, действительно должен быть добрым и терпеливым человеком. Ведь им приходится распространять рождественскую магию на сотни детей несколько часов подряд и даже "приручать" тех малышей, которые капризничают и не хотят фотографироваться, передает издание Bored Panda.

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На этих забавных фотографиях маленькие дети, которые не смогли усидели на коленях Санты или боялись его, а также взрослые, которые просто любят Рождество, поэтому продолжают возвращаться к такому ритуалу каждый год.

На первом фото видно, что ребенок, пока ждал в очереди, чтобы увидеть Санту, уснул. И когда пришло время для фото, Санта сказал родителям не будить малыша.



Мальчик уснул на Санте

Родители взяли детей для встречи с Сантой, однако они так испугались, что девочка даже решила уйти от него.



Дети не захотели фотографироваться с Сантой

Еще одно фото "не удалось", потому что девочка на нем показывает нецензурный жест. Однако родители считают его любимым фото с их рождественской съемки с Сантой.



Девочки сфотографировались с Сантой

К другому фото прикреплена такая забавная подпись: "Моя мама сказала "Черт" перед Сантой. Его реакция была замечательной".



Мама сфотографировалась с Сантой

На следующей фотографии очень удивила реакция мальчика на сказочных персонажей. Да, он смеется на фото с жутким Крампусом, но испугался хорошего Санту.



Мальчик на фото с Сантой и Крампусом

Другое фото подписано так: "Встретился с Дедом Морозом... Он сказал, что я слишком большой... Мы пошли на компромисс".



Брутальный мужчина и Санта

Родители одели 18-месячную дочь в рождественском стиле для поездки к Санте. Однако она почему-то не была удовлетворена.



Девочке не понравилась одинаковая одежда с Сантой

А ребята, которые уже повзрослели, продолжают посещать Санту, чтобы посидеть на его коленках несколько лет подряд.



Ребята продолжают рождественскую традицию ежегодно

Весело, но одна женщина взяла своих кошек в торговый центр, чтобы посетить Санту, и, как вы видите, все прошло не очень спокойно.



Коты не захотели фотографироваться с Сантой

Одна 92-летняя бабушка сказала, что никогда не видела Санту, поэтому внук решил сопроводить ее накануне Рождества.



Бабушка впервые увидела Санту

Все фото с издания – Bored Panda.