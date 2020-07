Воспоминания из детства важны для каждого ребенка. Так, ученые исследовали несколько основных событий в жизни малышей, которые имеют значительное влияние на то, каким станет ребенок во взрослой жизни. Что больше всего влияет на успех малыша – читайте в материале.

Эксперты уверяют, что с раннего детства дети очень привязаны к родителям и любые события, которые сказываются на жизни взрослых, влияют и на малыша, пишет издание WoMo.

Как детство влияет на жизнь ребенка в будущем

Развод родителей

Если родители развелись, когда ребенку было от 3 до 5 лет, то скорее всего, у малышей не будет очень теплых отношений с обоими взрослыми. Развод родителей, чьи дети уже дошкольники, обычно со временем перерастает в неустойчивые отношения между детьми и родителями. Так утверждают ученые Иллинойского университета.

Навыки общения в детсаду

Исследователи из Пенсильванского университета и Университета Дюка после наблюдения за 700 детьми от детсадовского до взрослого возраста выяснили, что дети, которые охотно общались со сверстниками, помогали другим, делились, понимали и уважали чувства других, чаще получали высшее образование и достойную работу, чем те, кто в детстве не умел дружить.

Ребенок в детском саду / Фото mamovediya

Вторые в возрасте 25 лет чаще имели проблемы с законом, не могли избавиться от вредных привычек и, обычно, не имели собственного дома.

Работающая мама дочки

Девушки, мамы которых постоянно работали, показывали хороший пример. Поэтому, такие дети чаще становятся руководителями и зарабатывают больше других. Исследование Гарвардской школы бизнеса подтверждает, что у дочерей работающих мам доход в среднем на 23% выше, чем у сверстниц, мамы которых были дома.

Работающая мама мальчика

Интересно, что мальчики мам, которые всегда работали, в будущем становятся более заботливыми родителями. Исследование показывает, что взрослые сыновья работающих матерей чаще и больше помогают по дому, присутствуют в жизни семьи и в воспитании собственных детей. Так, они проводят со своими детьми и на 25 минут в день больше, чем сыновья мам-домохозяек.

Насилие в отношении ребенка

Многие исследования доказывают, что любая форма насилия, пережитая в детстве, может разрушить счастливое будущее ребенка. В частности, дети имеют более высокий риск ожирения во взрослой жизни: женщины на 27%, а мужчины – на 66%.

Также ученые говорят, что дети, которые подвергались насилию в детстве, чаще страдают от тревожности и депрессии, имеют панические атаки. А дети, которых физически наказывали родители, имеют более развитую хитрость и ловкость и учатся, как избежать наказания.

Доход родителей

Исследователи Стэнфордского университета утверждают, что очень часто высокие доходы родителей означают более высокую успеваемость детей, так как их обучению уделяется больше внимания и ресурсов.

Зато дети, которые могли себе меньше позволить в детстве, могут хуже жить во взрослой жизни или даже жить в бедности.

Вредные привычки родителей

Если у ребенка были алко - или наркозависимые родители, то вероятно, что во взрослой жизни ребенок может быстро стать самостоятельным. Ученые утверждают, что такие дети часто являются слишком серьезными в будущем: они не умеют веселиться и слишком ответственные.

Вредные привычки родителей влияют на ребенка / Фото pinimg

Ожидания родителей

Высокие ожидания в отношении ребенка чаще дают высокие результаты, как показывают исследования ученых Калифорнийского университета. Если родители ожидают от ребенка большего и верят в него, то в будущем он может достичь больших результатов.

Доверие родителей

Если родители не позволяют ребенку самому принимать решения, он может вырасти зависимым взрослым. И во взрослой жизни человек этому не научится. Так, ученые говорят, если в детстве малышу не позволяли выбирать, что одевать, с кем дружить, то в будущем он будет искать партнера, который все за него решит и во всем его контролировать.

Самоконтроль

32-летнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Science, показывает, что дети, которые рано проявляют хорошие способности самоконтроля, становятся успешными и финансово независимыми взрослыми, в сравнениями с теми, кто в детстве тратил много денег и делал все, что угодно.