Во время карантина многие дети и подростки чувствуют себя одинокими, даже если вся семья дома. Поэтому некоторые малыши придумывают новые занятия, как развлечься на каникулах. Так, 14-летняя Макайр Эверетта рисует мелом "приключения" для своего 9-летнего младшего брата Камдена.

Брат и сестра нашли уникальный способ развлечь себя, но и украсить улицу своей общины, поэтому соседям это тоже нравится, пишет Bored Panda.

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С начала карантина Макейр каждый день рисовала на тротуаре креативные "сцены" мелом, а Камден "путешествовал с ними по всему миру" и позировал для забавных фотографий.

У меня появилась такая идея, потому что моему брату и мне было нудно во время карантина. После того, как я сделала один рисунок мелом, я попросила Камдена попозировать для фото, и брата это развеселило, поэтому я сделала это снова,

– рассказала девочка.

Теперь их соседи на окраине в Либертивилля, штат Иллинойс, стали свидетелями более 100 произведений искусства, но дуэт сестры и брата пока не планирует останавливаться. Они говорят, что есть еще много приключений, поэтому они хотят продолжить!

Девочка рисует мелом "путешествия", чтобы развлекать младшего брата: фото

По словам Макейр, 4 июля она поставила перед собой цель рисовать 100 дней подряд, чтобы развеселить других, потому что люди говорят девушке, что это делает их счастливыми.

Но даже сейчас, когда дети преодолели отметку 100 рисунков мелом, они не планируют останавливаться. "Было забавно делать вид, что брат может путешествовать и отправляться в веселые приключения", – говорит Макейр.

14-летняя девочка должна вернуться в школу в середине августа, поэтому пока она планирует рисовать до того времени. "Нам это нравится, и мы так счастливы, что это нравится другим", – добавила она.