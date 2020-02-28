Девочка каждый вечер делала уроки под светом банкоматов: неравнодушные люди помогли ей

Житель городка Ондо, в Нигерии, однажды вечером заметил маленькую девочку, которая делала уроки на улице. Ученица сидела на асфальте и при свете от банкоматов выполняла домашнее задание.

Девочка, которую зовут Дель рассказала, что в ее доме нет электричества, поэтому она каждый вечер приходит к банкомату и делает уроки там, передает издание Nigerian banker.

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Мужчина был очень впечатлен тягой девочки к знаниям, поэтому решил рассказать о ней в социальных сетях. Он разместил это фото в Твиттере и его пост стал вирусным.

Люди выражали восхищение маленькой ученицей и проявляли желание ей помочь. Увидели это сообщение и сотрудники банка, возле которого училась девочка. Они разыскали юную школьницу и открыли счет на ее имя, а все желающие смогли перечислить на него деньги.

It is a pleasure that an account has been opened in respect of little Dele. Herein is the account details;

*Account Name*:Rasheed Fathia Dele

*Bank Name*: FCMB, Yaba Branch

*Account No*:6657984017. Thank you all pic.twitter.com/3dbE75lCht — Bada Maruf Matthew (@Marmatbada) February 10, 2020

Кроме того, банк подтвердил, что планирует осветить дом Дели с помощью солнечных батарей. Также руководители банка, пообещали, что обязательно предоставят Деле финансовую поддержку, когда она будет поступать в университет.