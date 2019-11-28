Девушка 18 лет откладывала свадьбу, чтобы похудеть на 60 килограмм: фотосравнение

После предложения парня Шармин Брукс решила сесть на жесткую диету, чтобы похудеть до свадьбы и в самый важный день своей жизни выглядеть идеально. Однако для этого ей пришлось ждать почти двадцать лет.

Будущая невеста Шармин Брукс наконец выбрала свое желанное свадебное платье, ведь шла к такой фигуре целых 18 лет. Женщина рассказала, что проблемы с лишним весом начались еще в подростковом возрасте. После долгих лет жизни на диетах, 36-летняя жена и мать признается, что чувствует себя уверенно, как никогда, передает UkrMedia.

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В 17 лет Шармин познакомилась с 26-летним кровельщиком Дарреном. Они начали встречаться, а уже через год девушка забеременела. В мае 2002 года она родила сына Натана и сразу же начала набирать лишний вес.

Через полтора месяца после появления сына Даррен предложил Шармин жениться, поэтому девушка и задумалась о похудении и начала активно сбрасывать вес. Однако впоследствии выяснилось, что она беременна вторым ребенком. Беременность проходила довольно сложно, но уже после родов женщина вновь села на диету.



Супружеская пара с детьми

Через некоторое время у семьи возникли проблемы, а Шармин впала в настоящую депрессию и начала есть еще больше. Лишние килограммы привели к тому, что женщина не могла стоять дольше, чем 10 минут, из-за сильного давления на ноги.

Все изменилось после семейного отдыха в Пуле в 2014 году, когда женщина увидела семейную фотографию и ужаснулась по поводу своего веса. Именно тогда Шармин поклялась похудеть, поэтому употребляла вместо еды питательные коктейли. А уже избавившись от лишнего веса, женщина сама сделала предложение Даррену, с которым провела вместе чудесных 17 лет.