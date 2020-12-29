Девушка оригинально сделала предложение любимому и он не смог отказать

Жительница Китая решила сделать своему парню сюрприз и признаться. Кроме предложения, она подарила ему несколько дорогих подарков, среди которых квартира и автомобиль. Юношу это удивило, но он согласился.

Так, китаянка Сяоцзин сделала своему парню Сяоке необычный сюрприз, передает местное издание UDN.

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24-летняя девушка, наверное, устала ждать, когда любимый захочет сделать ей предложение, поэтому взяла ситуацию в свои руки. Она разработала план, который сработал на отлично.

Как девушка сделала предложение? Когда пара пришла на выставку, Сяоцзин отвлекла парня, попросив его купить сувениры. Вместе с тем девушка пока переоделась в свадебное платье, а потом попросила сотрудников музея позвать ее возлюбленного.

Войдя в украшенное воздушными шариками помещение, юноша удивился и не сразу понял, что происходит. Однако, когда девушка вышла к любимому в платье и с букетом цветов, до него дошло осознание.



Девушка первая сделала предложение

Китаянка предложила юноше жениться на ней, а потом подарила ему ключи от нового авто BMW и документы на квартиру. После такого сюрприза Сяоке ответил ей согласием.

Китаянка впоследствии объяснила журналистам мотивы своего поступка: "Обычно он заботится обо мне и жертвует собой. Я всегда хотела сделать что-нибудь для него". Невеста призналась, что рассказала о своей идее родителям, а те ее поддержали и выделили средства на приобретение машины и квартиры.