Девушка, оставшись без жениха перед свадьбой, вышла замуж за саму себя: фото

Жених бросил любимую Сандру Бланку из Лондона накануне свадьбы. Но девушка, чтобы не терять потраченные деньги на организацию праздника, решила выйти замуж за саму себя. А для свадебной фотосессии выбрала мужчину, который работает моделью.

Девушка согласилась выйти замуж за любимого в ноябре 2017 года, с которым до того встречалась полтора года. Она за шесть недель организовала свадьбу в Лас-Вегасе, однако незадолго до церемонии мужчина предложил ей расстаться. Об этом она рассказала в блоге Love My Dress.

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Однако Сандра не упала в отчаяние и приняла решение выйти замуж за саму себя. Девушка одна пошла к алтарю в часовне и впоследствии рассказала, что была тронута словами священника, который признался, что пришло время любить себя и свою жизнь.



Сандра Бланка вышла замуж за саму себя

Позже девушка, как и все невесты, захотела сделать фотографии такого важного праздника. Для этого она наняла специального парня-модель, который и стал на фото "женихом".

Смотрите фотографии со свадебной фотосессии Сандры Бланки: