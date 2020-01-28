Девушка попросила отчима повести ее к алтарю в день свадьбы: трогательная реакция мужчины

Дети, у которы есть отчим или мачеха, знают, насколько трудно иногда принять в свою жизнь нового человека, который "займет" место папы или матери. Однако мужчине по имени Тим удалось завоевать авторитет у девушки Брианны, поэтому она пригласила его провести ее в день свадьбы к алтарю.

Мужчина женился на мачехе Брианны через несколько лет после того, как она потеряла отца, которого считала лучшим мужчиной.

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"Он был артистичным, веселым, любящим и добрым. Он был моим лучшим другом. Он долго и упорно боролся против зависимости и депрессии. Однако в ноябре 2009 года мой отец покончил жизнь самоубийством. Мы были абсолютно в шоке. Это был самый тяжелый день в моей жизни. Мне было 13 лет", – рассказала девушка.

Когда в 2012 году Тим женился на мачехе Брианны Николь, он взял на себя роль отца, помогая воспитывать дочь и ее сестру, поддерживая девочек во все времена жизни. И когда ее парень сделал предложение Брианне, она не могла придумать лучшего человека, который бы отвел ее к алтарю, чем Тима. Этой просьбой она удивила его на День Святого Валентина.

Однако его реакция была настолько искренней и эмоциональной, что Брианна не могла не опубликовать ее на своей странице в соцсети. Видео настолько понравилось пользователям твиттера, что сразу стало вирусным.

My stepdad came into life when I was 15 and without any hesitation took me and my sister under his wing and raised us as if we were his own. Today I asked him to walk me down the aisle next June...I couldn’t imagine anyone else doing so! Happy Father’s day, Tim ️ pic.twitter.com/XMBrcIG1mH — Bree (Gibson) Balaam (@BreeBalaam) June 17, 2018

"Мой отчим вошел в жизнь, когда мне было 15, и без всяких колебаний взял меня и мою сестру под свое крыло и воспитывал нас так, будто мы его собственные дети. Сегодня я попросила его провести меня к алтарю. Я не могла представить, чтобы кто-то так среагировал на это! С Днем отца, Тим!", – написала девушка в заметке.

Через год девушка сыграла свадьбу и Тим повел ее к алтарю в роли папы. На фото они счастливы, а Брианна написала, что должна была поделиться этим моментом после публикации видео в 2018 году.