Девушка разыграла родителей, заменив семейные фото собственными рисунками: их реакция в видео

Американка Кристин Фоглер захотела развлечься на карантине, разыграв своих родителей. Для этого девушка ежедневно заменяла семейные фотографии на подделки, которые сама рисовала. Однако ее родители не замечали подвоха около двух недель, пока дочь сама им не призналась.

Оказавшись на карантине в доме своих родителей – Паулы Сассон и Майка Фоглера – девушка захотела их разыграть, пишет Bored Panda.

Интересно! Маме пришлось пойти за продуктами в игрушечном шлеме: забавные фото

Так, Кристин каждый день заменяла фотографию одного члена семьи рисунком. В целом, со стены она сняла 12 фотографий.

Идея девушки была простой: она решила незаметно для всей семьи заменить фотографии на подделки, по одной в день. Первым из стены исчез общий портрет ее мамы и папы, висящий в правом нижнем углу. Чтобы создавать подделки, девушка использовала обычные цветные карандаши.

Смотрите фото, как девушка ежедневно заменяла фотографии:

Но исчезновение фото, по словам девушки, ее родители не заметили. То же самое произошло и после замены других фотографий. Впоследствии дочь призналась, что подмена фото рисунком и возвращение подделку на стену было весьма нелегким делом – ей пришлось действовать, как настоящий детектив: ночью и всегда быть начеку.

Но когда она за 12 дней заменила все фотографии, только тогда Паула и Майк осознали, что с их снимками что-то случилось. Родители сначала были шокированы увиденным, а потом посмеялись, поняв, что это пранк.

Видео реакции родителей на пранк дочери с фото: